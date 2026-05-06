Horor u Hrvatskoj: Policija u rijeci pronašla tijela dvojice muškaraca

Policija je u utorak predvečer na slapu u rijeci Mrežnici, na području Gornjeg Zvečaja u općini Generalski Stol, uočila tijelo.

Na mjesto događaja izašli su pripadnici HGSS-a koji su na obalu izvukli tijelo nepoznate muške osobe.

Prilikom izvlačenja, u rijeci su otkrili još jedno tijelo muške osobe koje su također izvukli na obalu.

Na mjestu događaja proveden je policijski očevid, piše Dnevnik.hr.

S ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja slijedi daljnje kriminalističko istraživanje te obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta osoba, potvrdila je PU karlovačka.