Obljetnica radničkog prosvjeda u Splitu. Veteran: Dežulović, znate, onaj četnik. Reagirala Puljak

U Splitu je obilježena 35. obljetnica radničkog prosvjeda ispred zgrade Banovine, događaja iz 1991. godine kada je dragovoljac Domovinskog rata Ivica Balić s jarbola skinuo jugoslavensku i podignuo hrvatsku zastavu. Balić je i danas ponovio taj čin na istome mjestu, na komemoraciji koju već desetljećima organizira Hrvatska udruga radničkih sindikata, izvijestila je Slobodna Dalmacija.

David Jakov Babić, predsjednik HURS-a, podsjetio je na okolnosti prosvjeda. "Ovdje smo kako bismo njegovali uspomenu na ono što su hrvatski radnici učinili prije 35 godina, u uvjetima rata i agresije na Republiku Hrvatsku. Iz škvera, Diokoma i drugih firmi radnici su otišli na frontu braniti našu slobodu, a njihovi su kolege u industrijskim postrojenjima izrađivali vojnu opremu.

U Trimotu su se šile odore, a sloboda i pobjeda bili su jedini nacionalni prioritet", rekao je Babić. Dodao je kako je u zgradi Banovine tada stolovala vojska koja je radnicima htjela oduzeti slobodu, a da je sudbina sela Kijeva bila kap koja je prelila čašu.

"Imali smo i jednog gradonačelnika, otišao je, Bogu hvala..."

Ivica Balić je u svom govoru podizanje zastave posvetio braniteljima i njihovim obiteljima. Prisjetio se i Branka Glavinovića, Rolanda Zvonarića, Ivana Begonje i Mate Sabljića, koji su "istog dana goloruki krenuli na transporter". No, njegov govor je potom krenuo u drugom smjeru.

S oštrim kritikama bivše gradske vlasti, ministrice kulture i novinara, a isprovocirao ga je i muškarac koji je stajao sa strane u majici s natpisom "Hoće li ikada prestati rat u Hrvatskoj?" i s cvijećem za Sašu Gešovskog, vojnika poginulog tog dana.

"Jedno vrijeme na ovom je mjestu vladao zavjet šutnje te se nije smjela reći riječ podrške generalima Gotovini, Čermaku i Markaču. Sramota. Imali smo i jednog gradonačelnika, otišao je, Bogu hvala, koji je pjevao "Juru i Bobana", onda je zaboravio što je pjevao, a njegova supruga danas nas naziva fašistima", kazao je Balić.

"Vi političari koji ste na vlasti pazite što radite"

"Na ovom mjestu nije bio ni jedan vojnik, žele nam lagati da smo mi krivi za smrt tog nesretnog vojnika. Vi političari koji ste na vlasti pazite što radite, da se istina ne zaboravi. Kako da se ponašam kao hrvatski branitelj, sad su neki filmovi u modi, neki koje snimaju bradati ljudi...

Dežulović, svi ga znate, onaj četnik. Popišam mu se u bradu, kao što je on rekao da se popiša na komemoraciju u Vukovaru. Snima film o majoru Hrvatske vojske koji je otišao u Beograd, to su svi mediji objavili, sve televizije, ministrica kulture ga financira.

Je li tko od vas bio na filmu "260 dana" Jakova Sedlara, koliko ste mu dali novca? Za film o hrvatskoj obitelji koja je propatila u ratu", rekao je Balić. Tadašnji predsjednik sindikata Jure Šundov istaknuo je, kaže, hrabrost prosvjednika. "Taj dan ovdje je bilo više od 50.000 ljudi.

U pripremi je spomen-ploča

Moja je procjena 80.000 ljudi, neki govore i više. Unutra su bila mitraljeska gnijezda s puno streljiva. Mnogi oficiri Jugoslavenske vojske koji su bili u zgradi, a kasnije su postali časnici Hrvatske vojske, rekli su mi da su taj dan donijeli odluku da više neće pripadati tom korpusu", ispričao je Šundov, izrazivši sućut obitelji poginulog Gešovskog.

Govor je održao i tadašnji splitski gradonačelnik Onesin Cvitan. Aktualni gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je postavljanje spomen-ploče na zgradu Banovine. "Važno je pokazati istinu o Domovinskom ratu i hrabrosti koju su Splićanke i Splićani pokazali u ključnom trenutku.

Grad Split je donio zaključak da će se ovdje postaviti spomen-ploča s ključnim datumom novije hrvatske povijesti. To je u proceduri i jedva čekam da to na svečan način obilježimo i trajno govorimo o istini", izjavio je Šuta.

"Danas podižemo zastavu na istom mjestu"

Župan Blaženko Boban rekao je da je situacija u selu Kijevo bila okidač za prosvjed. "To je bila omča oko vrata hrvatskom čovjeku. U Parku branitelja Jure je uputio proglas po svim pogonima da je okupljanje u parku. Krenuli smo put Banovine, a danas podižemo zastavu na istom mjestu", poručio je Boban.

Danas je ispred južne strane zgrade Gradske uprave obilježena 35. obljetnica velikog prosvjeda održanog 6. svibnja 1991. godine, kada se više od 50 tisuća Splićana okupilo pred tadašnjim zapovjedništvom Vojno-pomorske oblasti Jugoslavenske ratne mornarice, prenosi Index.

O svemu se oglasila i saborska zastupnica Marijana Puljak. "Šutnja gradonačelnika Tomislava Šute i župana Blaženka Bobana na ispad koji se danas dogodio u službenom protokolu obilježavanja 35. obljetnice radničkog prosvjeda pred zgradom Banovine, gdje se novinara Borisa Dežulovića javno nazivalo četnikom, civilizacijska je sramota i dokaz da nisu dostojni funkcija koje obnašaju.

Poštovanje prema braniteljima i Domovinskom ratu ne može i ne smije biti izgovor za javno etiketiranje novinara i političkih neistomišljenika. A pogotovo ne na službenim događajima Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Zato očekujem i jasno očitovanje predsjednika Vlade i HDZ-a Andreja Plenkovića, smatra li prihvatljivim da se na službenim događajima, uz prisutnost HDZ-ovih dužnosnika, novinare naziva četnicima bez ikakve reakcije predstavnika vlasti.

Split zaslužuje vlast koja zna čuvati dostojanstvo grada, demokratske standarde i kulturu dijaloga. I sigurna sam da će građani za tri godine ponovno birati upravo takav Split", poručila je Puljak.