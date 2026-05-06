Plenković najavio veliki projekt za Split, Bačić otkrio što slijedi za ilegalno groblje u Marini

Nakon Svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, izjave za medije ispred splitskog HNK dali su premijer Andrej Plenković, ministar graditeljstva Branko Bačić i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

U fokusu su bili novi KBC Split, sudbina Poljuda, ulaganja u sportsku infrastrukturu, ali i slučaj ilegalnog groblja na području općine Marina.

Plenković o KBC-u, Poljudu i velikim ulaganjima

Premijer Andrej Plenković poručio je da Split može računati na nastavak potpore Vlade, posebno kada je riječ o strateškim projektima. Kao jedno od najvažnijih pitanja istaknuo je budućnost stadiona na Poljudu, ali i potrebu za novim kliničkim bolničkim centrom.

"Poljud je najvažnije pitanje o kojem svi imaju svoj stav i mišljenje. Tu je stručno povjerenstvo vezano za daljnje aktivnosti oko stadiona na Poljudu, zajednički Vlade i Grada, kao i za stadion na Brodarici koji bi trebao služiti kao svojevrsna premosnica dok se ne riješi pitanje Poljuda", rekao je Plenković.

Premijer je dodao da će Vlada nastaviti pomagati Splitu i kroz projekte poput revitalizacije Spaladium Arene te uređenja Gripa. Posebno je pozdravio i bolju prometnu povezanost Splita sa Sjedinjenim Američkim Državama.

"Otvaranje direktne linije New York – Split sjajna je vijest. Također, važna su i ulaganja u obalu, ali danas je posebno bila tema daljnje ulaganje u zdravstvo", istaknuo je.

Govoreći o novom KBC-u Split, naglasio je da je prvo potrebno riješiti pitanje lokacije.

"Smatram da Split zaslužuje investicije u novi klinički bolnički centar. Postoji jasna politička volja u Vladi da se taj projekt podrži, i od strane ministrice Hrstić i mene kao predsjednika Vlade", kazao je Plenković, dodavši da će Vlada nastaviti politiku decentralizacije i jačanja fiskalnog kapaciteta grada.

Bačić o ilegalnom groblju: "To je neprihvatljivo"

Ministar Branko Bačić osvrnuo se na slučaj ilegalnog groblja na području općine Marina, poručivši da je takvo što zakonom zabranjeno i potpuno neprihvatljivo. Posebno je naglasio da su se, prema dostupnim informacijama, ondje već dogodila dva ukopa.

"U Hrvatskoj ne može postojati privatno groblje. Za svako groblje moraju postojati odluke nadležnog predstavničkog tijela, općinskog ili gradskog vijeća, a mora se znati i upravitelj groblja", rekao je Bačić.

Dodao je kako Ministarstvo za ovaj slučaj nije znalo dok se tema nije pojavila u medijima.

"Koliko imam informacija, građevinska inspekcija zatvorila je i zabranila daljnje aktivnosti na tom nezakonito izgrađenom groblju u općini Marina. Moje će ministarstvo tijekom idućih 10 dana obaviti nadzor u općini Marina i lokalnom komunalnom poduzeću kako bismo utvrdili sve okolnosti", poručio je ministar.

Naglasio je da svako groblje koje se gradi ili proširuje mora imati potrebne dozvole te da će se ispitati kako je uopće moglo doći do gradnje, ali i do ukopa.

Šuta: "Pred Splitom je jako velik posao"

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta komentirao je sastanak koji je prije sjednice održao s premijerom i ministrima. Kako je rekao, razgovaralo se o nizu važnih tema za Split – od infrastrukturnih projekata do škvera, sportskih objekata i priuštivog stanovanja.

"Riječ je o bitnim strateškim stvarima za Split, o ulaganjima Vlade Republike Hrvatske koja se provode kroz aglomeraciju i niz projekata financiranih novcem Vlade i europskih fondova", rekao je Šuta.

Posebno je istaknuo stanje u škveru, za koji je rekao da je postupak iscrpljujuć i da institucije moraju odraditi svoj dio posla.

Govoreći o sportskoj infrastrukturi, potvrdio je da je Split dobio potporu Vlade za sanaciju Gripa, Spaladium Arene i rekonstrukciju Brodarice, posebno u kontekstu organizacije europskih sveučilišnih igara.

Ceste, Istočna obala, Kopilica i stanovi

Šuta je najavio i nastavak važnih cestovnih projekata, među kojima su obilaznica Split – Omiš, Zagorski put i Vukovarska ulica.

"U ovoj godini očekujemo dovršetak projektiranja, ishođenje dozvola i natječaj za Vukovarsku ulicu, kako bi iduće godine mogli krenuti radovi", rekao je splitski gradonačelnik.

Dodao je da su među važnim projektima i Istočna obala, Kopilica, Stari plac te uređenje dužobalnog pojasa.

Na kraju se osvrnuo i na priuštivo stanovanje, za koje u Splitu postoji veliki interes.

"O anketi koju smo proveli izvijestili smo resornog ministra i premijera. Zaprimljeno je otprilike 3000 zahtjeva, uglavnom od ljudi između 25 i 45 godina. U tom dijelu čeka nas jako velik posao", zaključio je Tomislav Šuta.