Akcija upisa u Registar darivatelja matičnih stanica u Splitu

Zaklada Ana Rukavina u suradnji s Fakultetom zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu, Studentskim zborom Fakulteta zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu, Alumnijem Fakulteta zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu i Studentskim zborom Sveučilišta u Splitu organizira akciju upisa u Hrvatski registar krvotvornih matičnih stanica.

Akcija će se održati u ponedjeljak 11. svibnja 2026. godine, u vremenu od 09.30 do 14.30 sati, ispred Amfiteatra A0-2, na Fakultetu zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu, gdje će svi zainteresirani građani moći dati uzorak krvi za tipizaciju te se upisati u Registar potencijalnih darivatelja.

U središnjem dijelu programa u 11:30 sati, student Fakulteta zdravstvenih znanosti Petar Marasović podijelit će svoje iskustvo liječenja akutne mijeloične leukemije i izliječenja zahvaljujući transplantaciji koštane srži. Njegova priča snažno svjedoči o važnosti pravovremenog pronalaska podudarnog darivatelja i izravno pokazuje kako upis u Registar može spasiti život.

Također, okupljenima će se obratiti predstavnici Zaklade Ana Rukavina i dekan Fakulteta zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu, nakon čega će biti potpisan sporazum o suradnji između Fakulteta i Zaklade.

Program će biti upotpunjen kratkim stručnim izlaganjima o značaju darivanja krvotvornih matičnih stanica, koja će održati:

- nasl. doc dr. sc. Esma Čečuk Jeličić, nastavnica Fakulteta zdravstvenih znanosti, dugogodišnja volonterka Zaklade Ana Rukavina i koordinatorica suradnje Zaklade i KBC-a Split,

- doc. dr. sc. Jasminka Rešić Karara, nastavnica Fakulteta zdravstvenih znanosti i liječnica u Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Split,

- Matijana Mardešić, univ. bacc. med. techn., glavna primalja Rađaonice KBC-a Split.

Pozivaju se studenti, djelatnici i svi zainteresirani građani u dobi od 18 i do 40 godina, da se odazovu ovoj javnozdravstvenoj akciji i svojim sudjelovanjem povećaju mogućnost pronalaska podudarnog darivatelja za oboljele kojima je transplantacija jedina mogućnost izlječenja.