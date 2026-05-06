FOTOGALERIJA Pogledajte kako je bilo na svečanoj sjednici Grada Splita

U Hrvatskom narodnom kazalištu Split održana je svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Splita uoči Dana grada i blagdana svetog Dujma.
Gradonačelnik Tomislav Šuta i predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić dodijelili su nagrade ovogodišnjim laureatima.
"Čestitamo svim dobitnicama i dobitnicima Nagrade Grada Splita. Svojim radom, znanjem i predanošću pokazali su koliko Splitu znače njegovi ljudi. Na dobro vam došla Sudamja", objavili su iz Grada Splita.
