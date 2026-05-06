Klapa Sveti Juraj HRM svečanim koncertom u Splitu otvorila obilježavanje 25 godina djelovanja

Sinoć je u prepunoj katedrali Katedrala svetog Dujma, u svom rodnom Split, Klapa Sveti Juraj HRM održala svečani cjelovečernji koncert „Svetom Duji“ u čast. Bila je to predivna večer za pamćenje, ispraćena dugotrajnim ovacijama publike.

Ovo je prvi od tri slavljenička koncerta povodom 25 godina djelovanja klape. Sljedeći koncert održat će se 31. srpnja ispred crkve Crkva Gospe od Ružarija, dok je završni koncert zakazan za 14. listopada 2026. u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

"Iznimna nam je čast bila nastupiti u splitskoj prvostolnici na poziv katedralnog župnika mons. Ante Mateljana i don Šime Marovića u godini u kojoj klapa Sveti Juraj slavi 25 godina osnivanja i rada.

Ovo je prvi od naša tri slavljenička koncerta. Hvala predivnoj splitskoj publici u dupkom ispunjenoj katedrali pred kojom se uvijek pjeva s velikim respektom", poručili su iz klape nakon koncerta.