SCENA KAO IZ AKCIJSKOG FILMA Pucao iz taksija, istjerao vozača (23) pa pobjegao

Uhićen je muškarca (32) koji je kao putnik u nekoliko navrata pucao iz vatrenog oružja u taksiju, priopćila je zagrebačka policija.

Iz zagrebačke policije navode kako je u utorak oko 8.45 sati u Novom Zagrebu, za vrijeme vožnje taksijem zagrebačkih registracija, kojim je upravljao 23-godišnjak, a čije usluge prijevoza je koristio 32-godišnjak, prema do sada utvrđenom, u nekoliko navrata pucao je iz vatrenog oružja u zrak.

Vozač taksija je izašao iz vozila, a "putnik" je sjeo na vozačevo mjesto i odvezao se. U manje od sat vremena, zagrebačka policija ga je uočila i uhitila, te je kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih činjenica u tijeku, piše Net.hr.