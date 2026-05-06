Close Menu

Kamion izletio s autoceste između Zagvozda i Šestanovca, zatvoren jedan trak

Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h

Danas oko 15 sati dogodila se prometna nesreća na autocesti između Šestanovca i Zagvozda (na 422+800 km) u smjeru Dubrovnika.

Kako su nam kazali u PU splitsko-dalmatinskoj, došlo je do slijetanja teretnog vozila izvan kolnika.

"Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h. Jedna je osoba zatražila liječničku pomoć, ali drugi podaci još nisu poznati", kazali su nam u PU splitsko-dalmatinskoj.

Neslužbeno, ne bi se trebalo raditi o ozbiljnijim ozljedama.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
1
Mad
0