Boban na svečanoj sjednici Grada Splita: "Neka ovaj Grad bude na ponos svim građanima, ali i svim fureštima koji dolaze u Split"

U povodu Dana grada Splita i blagdana svetog Dujma, u Hrvatskom narodnom kazalištu Split održava se svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Splita.

Sjednici nazoče predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, ministrica zdravstva Irena Hrstić te brojni drugi visoki uzvanici.

Poznata imena laureata: Split nagrađuje zaslužne građane i udruge

Komisija za javna priznanja izabrala je ovogodišnje dobitnike Nagrade Grada Splita, a konačnu potvrdu laureata donijet će Gradsko vijeće na jednoj od predstojećih sjednica. Nagrade će biti uručene na svečanoj sjednici uoči blagdana svetog Dujma, povodom Dana grada.

Prijedlog Komisije je da se postumno priznanje za životno djelo dodijeli Žanu Ojdaniću, legendarnom torcidašu i prvom predsjedniku Udruge Naš Hajduk, te redatelju Branku Ivandi.

Laureati za životno djelo su i profesorica Olga Granić te znanstvenik Jakov Dulčić.

Osobne nagrade trebali bi dobiti Kruno Peronja, Špiro Gruica, Tonči Banov te Ana i Lucija Zaninović.

Skupne nagrade ići će u ruke Udruge Vjeruj i djeluj, splitskog HGSS-a, Udruge Srce, JK Split i KUD-a Filip Dević.

Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije, čestitao je svim Splićankama i Splićanima blagdan Sudamje.

"Neka domaći kažu da žive u najboljem gradu na svitu. Potpora Županije prema Splitu je neupitna, a sve zahvaljujući našem premijeru Andreju Plenkoviću. Neka ovaj Grad bude na ponos svim građanima, ali i svim fureštima koji dolaze u Split. Dragi laureati, vi ste ovdje odabrani jer ste ogledalo nama, da mi prema vama vidimo prosperitet i budućnost. Od srca vam hvala, neka zaštitnik najlipšeg grada na svitu čuva svakog građanina", rekao je Boban.