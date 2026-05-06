Šuta održao govor u HNK Split. Prije toga je pušten film u kojem je glumio splitski glumac: "Čuvajmo naš Split i jedni druge, na dobro nam došla Sudamja"

U povodu Dana grada Splita i blagdana svetog Dujma, u Hrvatskom narodnom kazalištu Split održava se svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Splita.

Sjednici nazoče predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, ministrica zdravstva Irena Hrstić te brojni drugi visoki uzvanici.

Poznata imena laureata: Split nagrađuje zaslužne građane i udruge

Komisija za javna priznanja izabrala je ovogodišnje dobitnike Nagrade Grada Splita, a konačnu potvrdu laureata donijet će Gradsko vijeće na jednoj od predstojećih sjednica. Nagrade će biti uručene na svečanoj sjednici uoči blagdana svetog Dujma, povodom Dana grada.

Prijedlog Komisije je da se postumno priznanje za životno djelo dodijeli Žanu Ojdaniću, legendarnom torcidašu i prvom predsjedniku Udruge Naš Hajduk, te redatelju Branku Ivandi.

Laureati za životno djelo su i profesorica Olga Granić te znanstvenik Jakov Dulčić.

Osobne nagrade trebali bi dobiti Kruno Peronja, Špiro Gruica, Tonči Banov te Ana i Lucija Zaninović.

Skupne nagrade ići će u ruke Udruge Vjeruj i djeluj, splitskog HGSS-a, Udruge Srce, JK Split i KUD-a Filip Dević.

Prije samog govora gradonačelnika Grada Splita Tomislava Šute pušten je humoristični film koji je objedinio planove i projekte Grada Splita koji su provedeni i koji bi se trebali provesti u narednom razdoblju u Splitu. Sve je prošlo vrlo iznenađujuće, a u filmu je glumio Luka Čerjan, glumac HNK Split. Kroz nekoliko minuta, prije govora gradonačelnika Šute, na svojevrstan i specifičan način prikazani su projekti i planovi. Nakon toga Šuta je održao svoj govor pred uzvanicima.

"Tražim i očekujem potporu svih institucija"

"Na današnji dan otvoren je ovaj kulturni hram, tako ga je nazvao moj prethodnik Gajo Bulat. Ova pozornica čuva duh ovoga grada. Brojni naši umjetnici, svećenici i profesori, liječnici i težaci, davali su svome Splitu i smijeh i suze i dišpet", kazao je Šuta te ponovio sve projekte koji su u tijeku i koji bi se trebali realizirati u narednom razdoblju.

"Posebno bih istaknuo Škver, prostor koji trebamo vratiti građanima. Tražim i očekujem potporu svih institucija. Priuštivo stanovanje za mlade i centri za starije dio su istog cilja. Također, želimo zahvaliti našim laureatima. Neka sve fešte i svečanosti žive na našim ulicama. Ovogodišnja Sudamja nosi poruku koju svaki građanin razumije. Čuvajmo naš Split i jedni druge, na dobro nam došla Sudamja."