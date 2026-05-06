Plenković iz Splita: "Pronađimo lokaciju za novi KBC. To Split i Dalmacija zaslužuju"

U povodu Dana grada Splita i blagdana svetog Dujma, u Hrvatskom narodnom kazalištu Split održava se svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Splita.

Sjednici nazoče predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, ministrica zdravstva Irena Hrstić te brojni drugi visoki uzvanici.

Poznata imena laureata: Split nagrađuje zaslužne građane i udruge

Komisija za javna priznanja izabrala je ovogodišnje dobitnike Nagrade Grada Splita, a konačnu potvrdu laureata donijet će Gradsko vijeće na jednoj od predstojećih sjednica. Nagrade će biti uručene na svečanoj sjednici uoči blagdana svetog Dujma, povodom Dana grada.

Prijedlog Komisije je da se postumno priznanje za životno djelo dodijeli Žanu Ojdaniću, legendarnom torcidašu i prvom predsjedniku Udruge Naš Hajduk, te redatelju Branku Ivandi.

Laureati za životno djelo su i profesorica Olga Granić te znanstvenik Jakov Dulčić.

Osobne nagrade trebali bi dobiti Kruno Peronja, Špiro Gruica, Tonči Banov te Ana i Lucija Zaninović.

Skupne nagrade ići će u ruke Udruge Vjeruj i djeluj, splitskog HGSS-a, Udruge Srce, JK Split i KUD-a Filip Dević.

Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH, pohvalio je novu gradsku vlast te naglasio da se u Splitu radi dobar posao.

"Nadam se da ćemo konačno napraviti ključne iskorake koji će pomoći prometnoj infrastrukturi u Splitu. Split je za Hrvatske ceste i Ministarstvo prometa najvažniji i na taj će se način nadležni baviti Splitom. Čestitam vam na brojnim sportskim uspjesima koje ste postigli, koje je Split postigao. Vjerujem da će se uskoro velika dvorana, Spaladium Arena, staviti u funkciju, a sada imamo čistu situaciju i ona će dobiti svoju pravu i punu dimenziju. Moramo osvježiti i dvoranu na Gripama. Najvažnije pitanje je pitanje nogometne infrastrukture. Želimo pomoći da se nađe dugoročno i održivo rješenje za Poljud", naglasio je te je nastavio:

"Država će pratiti taj projekt po istom načelu kao što radi i Zagreb. Spremni smo financirati i privremeni stadion koji će biti prijelazno rješenje prije Poljuda. Drago mi je da smo proteklih godina pomogli i obrazovnom sustavu u Splitu. Vesele me projekti vezani za izgradnju osnovnih i srednjih škola, vrtića, sportskih dvorana, ulaganja kakva od Mažuranića nismo imali diljem Hrvatske. Cilj nam je da djeca iz škola izlaze sa širokim i kvalitetnim znanjem te da svi roditelji budu mirni jer će do 2030. godine svako dijete imati mjesto u vrtiću. Također, radimo na tome da se implementira cjelodnevni boravak u cijeloj Hrvatskoj. Dobro je da idemo u završnu fazu Aglomeracije Solin - Split. Investicije u zdravstvo u Hrvatskoj su bez presedana, a danas, nakon ulaganja nakon potresa u Zagrebu, imamo nekoliko novih centara koji su obnovljeni. Ogromna sredstva su uložena u to. Volio bih da zajedničkim snagama pronađemo novu lokaciju za novi KBC Split. To ovaj grad zaslužuje, to Dalmacija zaslužuje. Iznaći ćemo sredstva za to. To je ono što bismo kroz idućih nekoliko godina zajedničkim snagama trebali i morali realizirati. Moramo za to iznaći sredstva. Moramo pripremiti taj projekt kako bismo našli adekvatnu lokaciju. U sklopu brojnih međunarodnih aktivnosti u Split ćemo dovesti sve čelnike mediteranskih članica Europske unije", rekao je Plenković između ostalog.

"Čestitamo vam blagdan Svetog Dujma. Uvijek je veliko zadovoljstvo biti u Splitu", zaključio je na kraju premijer Plenković.