EPPO u velikoj akciji: Nekoliko uhićenih osoba u više županija

Ove dokazne radnje odnose se na više hrvatskih državljana osumnjičenih za počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, primanja i davanja mita, subvencijske prijevare i krivotvorenje isprava, a sve u sklopu zločinačkog udruženja i na štetu financijskih interesa EU.

Provođenje hitnih dokaznih radnji rezultat je kriminalističkog istraživanja koje EPPO provodi u suradnji s Policijskom upravom sisačko-moslavačkom uz potporu Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, te uz pomoć Policijske uprave ličko-senjske, Policijske uprave karlovačke, Policijske uprave karlovačke, Policijske uprave karlovačke, Policijske uprave zagrebačke i Policijske uprave virovitičko-podravske.

Daljnji detalji zasad neće biti objavljeni da se ne bi ugrozio ishod postupka u tijeku.

EPPO je neovisan ured javnog tužitelja Europske unije, odgovoran je za istragu, kazneni progon i podizanje optužnice za kaznena djela protiv financijskih interesa EU-a, piše tportal.