Dalmacija se u svibnju vraća zaboravljenim igrama iz djetinjstva, evo gdje će se igrati laštik, školice, potezanje konopa

Kroz nastavak uspješne suradnje Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije i Kineziološkog fakulteta u Splitu te lokalnih turističkih zajednica, na dalmatinske se ulice i trgove vraćaju igre iz djetinjstva, preskakanje laštika, školice, potezanje konopa, pljočkanje, bacanje sličica i mnoge druge.

Manifestacija će se održati na šest lokacija tijekom svibnja, a ovogodišnji program započinje u gradu Hvaru, ove subote, 9. svibnja, s početkom u 10 sati na glavnom trgu Pjaci. Nakon Hvara Povratak igri nastavlja se u Splitu na novom žnjanskom platou (Trg kulture) u ponedjeljak, 11. svibnja (17 sati), a zatim slijede Makarska 19. svibnja na Kačićevom trgu (10 sati), Bol na Braču 22. svibnja (10 sati) na Velom mostu, Marina 28. svibnja (18 sati) na igralištu OŠ Ivan Duknović te posljednji u nizu Imotski, 29. svibnja (17 sati) na ŠRC Joško Novović – Tuta.

Projekt je pokrenut prošle godine s ciljem oživljavanja gradskih površina i vraćanja djece na ulice kroz igre koje su obilježile djetinjstva starijih generacija, a koje danas, nažalost, rijetko možemo vidjeti na ulicama. Osim očuvanja tradicionalnih igara, cilj projekta je potaknuti zdraviji način života kod današnje djece, odvojiti ih od ekrana i ponuditi igru kao način provođenja slobodnog vremena. Stručnjaci s Kineziološkog fakulteta ističu kako ovakva spontana igra donosi brojne benefite, od razvoja motoričkih vještina do socijalizacije što je ključno za dječji razvoj.

Osim za djecu, događanja su namijenjena svima koji se žele barem nakratko vratiti u djetinjstvo i ponovno zaigrati omiljene igre. Na druženje su, stoga, pozvani i roditelji, bake i djedovi, kao i svi zainteresirani prolaznici i turisti.

Na navedenim lokacijama studenti kineziologije organizirat će prezentaciju te djeci koja se ranije nisu susrela s ovakvim aktivnostima pojasniti pravila i vještine igre. Kao i prošle godine, očekuje se veliki odaziv, a sudjelovanje je u potpunosti besplatno te se programu može pridružiti bilo tko.