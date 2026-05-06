HAC se oglasio nakon dvije nesreće sa smrtnim posljedicama na autocestama

Hrvatske autoceste izražavaju iskrenu i duboku sućut obiteljima, prijateljima i kolegama dvojice vozača koji su jučer tragično izgubili život u prometnim nesrećama na autocestama. Svaki izgubljeni život na našim autocestama duboko nas pogađa i podsjeća na važnost odgovorne vožnje svih sudionika u prometu, poručili su iz HAC-a.

Jedan od stradalih bio je profesionalni vozač teretnog vozila, a drugi vozač osobnog automobila. Obojica su, kao i svi korisnici autocesta, dio zajednice koja svakodnevno dijeli prometni prostor, i zato je naša obveza kontinuirano podsjećati na ključne sigurnosne rizike.

Hrvatske autoceste su 2021. godine, u suradnji s nadležnim institucijama, proveo edukativnu kampanju VELIKI VOZE ODGOVORNO – za volanom vožnja je jedina aktivnost, usmjerenu upravo na profesionalne vozače. Kampanja je naglašavala teme koje i danas ostaju presudne: umor, korištenje mobitela i drugih uređaja tijekom vožnje, držanje sigurnosnog razmaka te stalno praćenje prometne situacije.

Ove poruke vrijede za sve vozače, bez iznimke. Svaka distrakcija, svako skretanje pogleda s ceste i svako podcjenjivanje umora može imati tragične posljedice.

HAC će i dalje, zajedno s partnerima, provoditi aktivnosti usmjerene na povećanje sigurnosti, edukaciju i podizanje svijesti o odgovornom ponašanju u prometu. Naš zajednički cilj ostaje isti: smanjiti broj nesreća i osigurati da se svaki vozač sigurno vrati kući.