Reagirali zbog petokrake. Hrvatski časnički zbor: "Tražimo zaštitu dostojanstva Domovinskog rata i reakciju zbog isticanja simbola JNA"

Hrvatski časnički zbor Grada Splita uputio je priopćenje za javnost u kojem najoštrije osuđuje javno isticanje simbola i odore bivše JNA, nakon što su se u javnosti pojavile fotografije iz Pule na kojima se, prema njihovim navodima, vidi osoba odjevena u odoru s obilježjima nekadašnje Jugoslavenske narodne armije.

Iz splitskog Hrvatskog časničkog zbora poručuju da je riječ o vojsci koja je sudjelovala u agresiji na Republiku Hrvatsku i razaranju hrvatskih gradova tijekom Domovinskog rata te smatraju da takvi prizori opravdano izazivaju uznemirenost građana, osobito hrvatskih branitelja i obitelji poginulih i nestalih.

– Smatramo kako javno isticanje odore i simbola vojske koja je izvršila agresiju na Hrvatsku predstavlja grubu provokaciju i vrijeđanje osjećaja građana, posebice hrvatskih branitelja i žrtava Domovinskog rata – navode u priopćenju.

Zatražili su od nadležnih institucija Republike Hrvatske da utvrde autentičnost fotografije i sve okolnosti događaja, provedu odgovarajuće izvide te utvrde postoje li elementi kaznenog djela ili prekršajne odgovornosti povezani s veličanjem agresorske vojske i totalitarne simbolike.

Također traže da javnost bude pravodobno informirana o svim poduzetim radnjama i utvrđenim činjenicama.

U priopćenju ističu da se sporna fotografija pojavila na Facebook stranici “Društvo Tito Pula”, nakon čega je, kako tvrde, sporni dio fotografije naknadno zamućen.

– Hrvatska je nastala na žrtvi hrvatskih branitelja i pobjedi u Domovinskom ratu, a ne pod simbolima vojske koja je sudjelovala u agresiji i okupaciji naše Domovine – poručili su iz Hrvatskog časničkog zbora Grada Splita.

Na kraju su zahvalili umirovljenom pukovniku Hrvatske vojske Robertu Čulini na, kako navode, javnom razotkrivanju slučaja i upozoravanju javnosti na pojave koje vrijeđaju dostojanstvo hrvatskih branitelja i vrijednosti Domovinskog rata.