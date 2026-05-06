Splitsko tužiteljstvo nakon ispitivanja traži pritvor za načelnika Marine i četvoricu napadača na novinare

Trajalo je ispitivanje šestorice uhićenih pred splitskim tužiteljstvom zbog serije kaznenih djela u Marini, a bilo je pitanje hoće li uopće tužiteljstvo zatražiti pritvaranje za načelnika općine i ostale ili će se 'zadovoljiti' mjerama opreza...

I doznali smo kasno navečer, Općinsko državno odvjetništvo traži određivanje istražnog zatvora za Antu Mamuta, načelnika Marine te četvoricu njegovih istomišljenika koji su napali novinarsku ekipu Nove TV, a koji su radili prilog vezano za ilegalno groblje (?!) na području Marine.

Video: Nova TV

Više kaznenih djela

Uhićeni su te ispitani pred tužiteljstvom zbog više kaznenih djela, konkretno: prijetnje, prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa i nasilničkog ponašanja te je predloženo određivanje istražnog zatvora.

'Općinsko državno odvjetništvo u Splitu je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave splitsko-dalmatinske, Policijske postaje Trogir, ispitalo hrvatske državljane (1967.), (2005.), (1982.), (2004.), (1981.) i (1980.) zbog postojanja osnovane sumnje da bi počinili kazneno djelo prijetnje iz članka 139. stavka 3. u vezi stavka. 2. Kaznenog zakona, kazneno djelo prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnoga interesa ili u javnoj službi iz članka 315.b stavka 1. Kaznenog zakona i kazneno djelo nasilničko ponašanje iz članka 323.a stavka 1. Kaznenog zakona. (6. svibnja 2026.)

Incident na mjesnom groblju

Postoji osnovana sumnja da su se osumnjičenici 4. svibnja 2026. oko 18:30 sati okupili na mjesnom groblju na području Splitsko-dalmatinske županije te verbalno vrijeđali okupljene, fizički ih odgurivali i pozivali na sukob.

Osumnjičenici (1967.), (2005.) i (1980.) su ujedno sprječavali prisutne novinare u izvještavanju javnosti tako što su ih tjerali s mjesta događaja, fizički nasrtali na njih i oduzimali im snimateljsku opremu iz ruku.

Uz navedeno, osumnjičenik (1967.) je izrekao prijetnje smrću trima osobama od kojih je jedna osoba novinar, a druga službena osoba.

Tužiteljstvo traži pritvor za petoricu

Nakon ispitivanja osumnjičenika, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je prijedlog za određivanje istražnog zatvora sucu istrage Županijskog suda u Splitu protiv petorice osumnjičenika na temelju članka 123. stavka 1. točke 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku s obzirom na to da egzistiraju osobite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičenici boravkom na slobodi utjecati na svjedoke i nastaviti s počinjenjem kaznenih djela, dok su osumnjičeniku (1980.) određene mjere opreza.'