Velika novost za pacijente: "Bit će nužna suglasnost, a privatnici će morati biti uključeni"

Već godinu dana najavljuje se da će svi privatni nalazi stizati u sustav CEZIH-a, a Dnevnik Nove TV doznaje - prilagodba će trajati do kraja godine

Pacijenti više neće morati nositi privatne nalaze jer će se oni vidjeti u njihovom kartonu. Najavljivalo se to već početkom godine, pa do svibnja. Rok prilagodbe trajat će ipak cijelu godinu.

Za obiteljske liječnike najvažnije je što će imati sve informacije o zdravstvenom stanju svojih pacijenata. Za privatnike koji se ne priključe propisane su kazne.

Liječnik obiteljske medicine, ali i Hitna pomoć i drugi specijalisti moći će vidjeti nalaze i koje su pretrage obavljene - no tko će i kada moći vidjeti njegove podatke određivat će pacijent.

