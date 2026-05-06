Jeste li pogledali nastup Hrvatica na probi Eurosonga? Fanovi su oduševljeni

Objavljena je snimka nastupa Hrvatske na drugoj probi za Eurosong 2026., a grupa LELEK ponovno je privukla veliku pažnju izvedbom pjesme „Andromeda“.

Nakon što je hrvatski nastup izazvao interes već na prvoj probi, reakcije nakon druge probe još su snažnije, osobito među eurovizijskim fanovima na društvenim mrežama i Redditu.

Pohvale za režiju, atmosferu i vizualni identitet

Prema komentarima na službenom eurovizijskom Redditu, mnogi izdvajaju hrvatski nastup kao jedan od najboljih isječaka dana, a dio fanova smatra da je riječ o dosad najimpresivnijem nastupu ovogodišnjeg Eurosonga.

Najviše pohvala dobili su vizualni dojam i režija nastupa. Komentatori ističu korištenje pozornice, rad kamera i dramatičnu atmosferu, a nastup opisuju riječima poput „fantastičan“, „zapanjujući“ i „vrlo efektan“.

Hrvatska među favoritima za finale?

Sve je više onih koji smatraju da Hrvatska izgleda kao ozbiljan kandidat za ulazak u finale, pa čak i za plasman među deset najboljih zemalja ovogodišnjeg natjecanja.

Dio fanova navodi kako je nakon druge probe LELEK značajno skočio na njihovim listama favorita.

Prevladava dojam da Hrvatska ove godine ima jedan od vizualno najdojmljivijih nastupa, a očekivanja od polufinala sada su dodatno porasla.