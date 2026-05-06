"O, sveti Duje, spasi me": Svi pogledi uprti u nebo - hoće li biti kiše na procesiji i fešti?

Svibanj je posljednji mjesec klimatološkog ljeta, a malo je izgledno da će on ublažiti dojam sušnog proljeća. Ipak, izvjesno je da svibanj neće biti tako sušan kao travanj što se vidi po nekoliko prodora koji će proći preko našeg područja sljedećih desetak dana.

Razdoblje puhanja juga nastavit će se i u četvrtak kada će veći dio dana biti umjereno do jako. Ipak, navečer će slabiti.

Kako je u četvrtak blagdan salonitanskog mučenika i nebeskog patrona Splita, svetog Dujma, mnogi Splićani se pitaju hoće li na Dan grada pokisnuti.

Za početak o tome što je izvjesno u sutrašnjoj prognozi. Prvo, bit će vjetrovito. Puhat će umjereno do jako jugo što će itekako osjetiti sudionici procesije preko Rive. Također bit će pretežno oblačno te relativno toplo, iako manje toplo u odnosu na prethodne dane.

Najvažnija stavka je i najspornija. Naime, izvjesno je da će četvrtak donijeti nešto kiše, ali ona će biti ograničena i vremenski i teritorijalno. Općenito se može kazati da je znatno veća mogućnost kiše ujutro, postupno se smanjuje popodne iako će je i dalje povremeno biti, a na radost mnogih, najmanja šansa joj je navečer.

Pojedini prognostički modeli vide velike razlike s oborinama u svega nekoliko kilometara pa je krajnje teško tvrditi hoće li u četvrtak u Splitu biti obilnije kiše. Ipak, veća je mogućnost da će kiše biti za vrijeme procesije nego da je neće biti. S druge strane, tombola i osobito koncert Doris Dragović vjerojatno će proći u znaku stabilnog vremena.

Još u petak će biti promjenjivo, potom će stabilnije vrijeme zavladati za vikend koji također neće biti vedar.

Novo jugo i nova kiša stižu u prvom dijelu sljedećeg tjedna.