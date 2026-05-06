Bračanin završio u pritvoru: Policija mu našla "travu" i psilocibinske gljive

Policijski službenici Policijske postaje Brač dovršili su kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakom za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

U sklopu istraživanja obavljena je pretraga doma kojeg koristi na području mjesta Selca, na otoku Braču tijekom koje su policijski službenici pronašli i oduzeli 25 stabljika marihuane, 61 gram marihuane, sjemenke marihuane, 67 psilocibinskih gljiva te opremu za uzgoj marihuane i gljiva. Također, oduzeta je digitalna vaga za precizno mjerenje, aparat za vakuumiranje, uređaj za pročišćivanje zraka, odnosno oprema korištena za uzgoj i daljnju preprodaju droge.

Muškarac je uhićen i odveden u policijsku postaju, a nakon dovršenog istraživanja će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku.