BLAGDAN SVETOG FLORIJANA Vatrogaskinje i vatrogasci, čestitamo vam vaš dan

Florijan, rođen oko 250. godine, se još kao mladić uključuje u redove rimske vojske, te napreduje kroz svoju vojnu službu. Nakon završetka vojničkog života, živi u gradu Aelium Cetium, danas St. Polten i nastavlja svoj rad kao civilni službenik u Obalnom Noricu (današnja Austrija), gdje ga dočekuje vijest o progonu njegovih 40 kolega, vojnika kršćana. Odlazi pred upravitelja provincije Akvilina u Lauriakum (danas Enns). koji je vodio proces protiv kršćana te se svjesno žrtvuje priznajući da je i sam kršćanin, kako bi bio uz svoje suborce i u času njihove smrti. Nakon brutalnog mučenja, 4. svibnja 304. godine bačen je u rijeku Enns s mlinskim kamenom oko vrata. Jedna pobožna žena je pronašla njegovo tijelo i pokopala ga. Na mjestu njegovog groba sagrađen je samostan oko kojeg je nastao grad koji i danas nosi svečevo ime.

Sveti Florijan se ističe među ostalim svecima po tomu što zanimanje koje štiti, vatrogastvo, izravno predstavlja provođenje Isusovog nauka o žrtvovanju za bližnje. U Florijanovim riječima krvniku „Zapali oganj i u ime Boga moga popet ću se na nj“, vidimo ustrajnost naših vatrogasaca, koji na poziv o požaru ili drugoj nesreće, ostavljaju svoj dom i posao i odlaze pomoći drugima u nevolji, svjesni opasnosti za vlastiti život.

Ova želja da se pomogne drugome, koju je živio i sveti Florijan, i danas gori u srcima 2.640 hrvatskih profesionalnih vatrogasaca, 27.500 dobrovoljnih vatrogasaca, te preko 126.000 članova vatrogasne organizacije koji djeluju kroz 74 profesionalne vatrogasne postrojbe, 21 profesionalnu postrojbu u gospodarstvu i 1.792 dobrovoljna vatrogasna društvo.

Njihovu ljubav prema bližnjem svjedočimo kroz svakodnevne intervencije, a posebno dolazi do izražaja u ovim teškim trenucima kada je Hrvatsku pogodila epidemija korona virusa i veliki potres u Zagrebu. Također, uz sve nevolje, naši vatrogasci su spremni za još jednu protupožarnu sezonu koja je pred nama, a u kojoj će opet pokazati svoju hrabrost i požrtvovnost, baš kako ih je svojom žrtvom naučio sveti Florijan.

Vatrogasci i vatrogaskinje, sretan Vam dan našeg nebeskog zaštitnika. Hvala Vam na svemu što činite za sigurnost hrvatskih građana.