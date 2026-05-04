Žena nosila dijete kada ju je ugrizao pas. Skupa s djetetom je pala, teško je ozlijeđena

U nedjelju, 3. svibnja 2026. godine oko 19,30 sati na području Plano kod Trogira, 39-godišnjakinju je ugrizao pas koji je istrčao iz obližnjeg dvorišta. Žena koja je u naručju držala malo dijete, pala je zajedno s djetetom na pod.

Prevezena je u bolnicu na pružanje liječničke pomoći gdje je utvrđeno da je zadobila tešku tjelesnu ozljedu (prijelom na nozi), dok dijete nije ozlijeđeno.

Nad vlasnikom psa se provodi kriminalističko istraživanje vezano uz kazneno djelo dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Također, o događaju će biti obaviještena i nadležna veterinarska inspekcija.