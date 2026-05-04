OŠ Manuš dobila novu informatičku opremu

Riječ je o osmoj školi uključenoj u ovaj program, kroz koji je do sada opremljeno sedam škola, a ukupna ulaganja u računalnu opremu premašuju 100.000 eura. Program Digitalne akademije do sada je obuhvatio više od 3.500 učenika koji su stekli znanja iz programiranja, izrade digitalnih projekata i osnova umjetne inteligencije.

Župan Blaženko Boban istaknuo je važnost ravnomjernog razvoja i dostupnosti obrazovanja:

„Osnovna škola Manuš osma je po redu škola obuhvaćena programom Digitalna Dalmacija, a odabir upravo ove škole simbolično dolazi uoči blagdana Svetog Duje i Dana grada Splita. No, osim simbolike, riječ je o školi koja se ističe rezultatima i aktivnim sudjelovanjem učenika u programima poput EDIT CodeSchool. Kroz ovaj projekt cilj je osigurati jednake uvjete i pristup suvremenim digitalnim znanjima svoj djeci diljem županije, zbog čega se program provodi u različitim sredinama – od Imotskog i Sinja do Hvara i Vrgorca.“

Gradonačelnik Tomislav Šuta naglasio je važnost ulaganja u obrazovnu infrastrukturu i standard učenika:

„Osnovna škola Manuš još je jedan primjer ulaganja u obrazovanje kroz suradnju Splitsko-dalmatinske županije i inicijative Digitalna Dalmacija, pri čemu se posebno ističe važnost digitalne edukacije i dodatnog iskoraka u kvaliteti nastave. Grad Split, uz podršku Vlade Republike Hrvatske, provodi niz projekata s ciljem prelaska na jednosmjensku nastavu, kao i unapređenja uvjeta obrazovanja za svu djecu.“

Voditelj projekta Digitalna Dalmacija Damir Brčić istaknuo je kako je riječ o dugoročnom strateškom ulaganju:

„Ovaj posjet dio je šire inicijative kojom županija već devet godina sustavno ulaže u razvoj digitalnih vještina kod mladih. Program je usmjeren na praktičan rad, razvoj projekata i stjecanje konkretnih znanja koja učenike pripremaju za tržište rada i poduzetništvo. Iako su donirana računala važna, najveća vrijednost ovog projekta su upravo učenici.“

Ravnateljica škole Marita Guć istaknula je kako donirana oprema predstavlja važan iskorak u daljnjem razvoju škole te naglasila kako će to omogućiti učenicima još bolje uvjete za rad, učenje i razvoj interesa u području digitalnih tehnologija.

Učenik Toma Jerčić poručio je kako mu je sudjelovanje u programu omogućilo stjecanje novih znanja iz programiranja te razvoj vlastitih projekata, uključujući izradu web stranice.

U sklopu daljnjih aktivnosti, najavljeno je i održavanje 9. EDIT konferencije koja će se 9. svibnja održati na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, uz sudjelovanje više od 200 učenika i mentora, gdje će biti predstavljeni najbolji projekti polaznika Digitalne akademije.