Hakirana službena stranica HNK Hajduk? Klub potvrdio poteškoće

Službena web stranica HNK Hajduk (Hajduk.hr) trenutačno je nedostupna, a iz kluba su obavijestili javnost kako je riječ o tehničkim poteškoćama na serveru još u subotu navečer.

Neslužbeno se spominje mogućnost hakerskog napada, iako iz Hajduka zasad nisu izričito potvrdili takav scenarij.

U kratkom priopćenju navode kako intenzivno rade na otklanjanju problema kako bi stranica što prije ponovno bila u funkciji. U međuvremenu, naglašavaju da ostale digitalne usluge kluba rade bez poteškoća.

Klupski webshop (shop.hajduk.hr) dostupan je i funkcionira normalno, dok navijači ulaznice za nadolazeće utakmice mogu kupiti putem platforme hajduk.mojekarte.hr.

Iz kluba su zahvalili navijačima na razumijevanju te poručili kako će pravovremeno obavijestiti javnost o svim novostima vezanim uz rješavanje problema.