Biokovo kao svjetska pozornica: mladi skyrunneri stižu na Makarsku rivijeru

Nakon prošlogodišnjeg izdanja u talijanskoj L’Aquili, jedno od najuzbudljivijih svjetskih natjecanja u planinskom trčanju za mlade – Youth Skyrunning World Championships – ove godine stiže u Hrvatsku, na spektakularnu Makarsku rivijeru.

Od 8. do 10. svibnja, impresivni pejzaži Biokova postat će kulisa vrhunskog sportskog nadmetanja, gdje će se mladi natjecatelji iz cijelog svijeta, u dobi od 15 do 23 godine, okušati na nekim od najatraktivnijih i najizazovnijih staza u ovom dijelu Europe.

Strme padine, krški krajolik, miris mediteranskog bilja i nezaboravni pogledi na Jadransko more čine Biokovo jedinstvenim spojem prirodne ljepote i adrenalinskog izazova. Upravo ta kombinacija čini Makarsku idealnim domaćinom ovog prestižnog natjecanja.

Program uključuje discipline Vertical i Sky, kao i otvorenu utrku Absolute Biokovo Challenge, koja omogućuje i rekreativcima da dožive čari trčanja “iznad oblaka”.

Program natjecanja:

Petak, 8. svibnja

U 9:00 sati starta uzbudljiva Vertical utrka na relaciji Makar – Vošac. Dan završava svečanim otvaranjem i proglašenjem pobjednika u 17:00 sati na Kačićev trg, srcu Makarske.

Subota, 9. svibnja (Absolute Biokovo Challenge – otvorene utrke)

Dan započinje u ranim jutarnjim satima u Brela startom Extreme Challenge utrke u 6:30. Slijede Sky Challenge (8:30, Makar), High Challenge (10:00, Veliko Brdo) i Vertical Challenge (11:00, Makar). Cilj svih utrka je kod novog planinarskog doma Vošac, gdje natjecatelje očekuju spektakularni pogledi i zasluženi odmor.

Nedjelja, 10. svibnja

Sky utrke za različite dobne kategorije započinju u Makru od 7:45 sati, dok će se završnica i proglašenje pobjednika održati u 17:00 sati na Kačićevom trgu. Sportski vikend zaključit će koncert grupe Dreamers u 18:00 sati uz pasta party.

Ovaj događaj dodatno učvršćuje poziciju Makarske i Makarske rivijere kao jedne od najpoželjnijih destinacija za aktivni odmor i međunarodna sportska događanja. Spoj mora i planine, autentične prirode i vrhunske organizacije čini ovu destinaciju idealnom pozornicom za događaje koji nadilaze sport i postaju doživljaj.

Realizacija projekta ostvarena je uz snažnu podršku lokalne zajednice, a Turistička zajednica grada Makarske i Grad Makarska sudjeluju kao pokrovitelji i partneri, potvrđujući dugoročnu usmjerenost prema razvoju sportskog turizma i promociji Makarske kao destinacije aktivnog odmora.