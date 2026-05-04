Osnovna škola Manuš dobila novu informatičku opremu

U Osnovnoj školi Manuš danas je uručeno 15 novih računala u sklopu programa Digitalne akademije Splitsko-dalmatinske županije.

Računala su učenicima uručili gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban, čime je nastavljen projekt ulaganja u razvoj digitalnih kompetencija učenika diljem županije.

Osnovna škola Manuš osma je obrazovna ustanova uključena u ovaj program, kroz koji je do sada opremljeno ukupno sedam škola. Ukupna ulaganja premašuju 100.000 eura.

Cilj projekta je modernizacija nastave i jačanje digitalnih vještina učenika, u skladu s potrebama suvremenog obrazovanja.