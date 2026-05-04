Cijene na jednoj jadranskoj plaži šokiraju: Do 3000 eura za sezonu

Unatoč visokim cijenama, interes ne jenjava

Iako sezona na Jadranu još nije ni počela, na jednoj talijanskoj plaži već je gotovo nemoguće pronaći slobodno mjesto. Riječ je o Portonovu, maloj uvali južno od Ancone koju mnogi nazivaju “biserom Conera”.

Tko je ovog ljeta želio osigurati mjesto pod suncobranom, zakasnio je. Sezonski najam u Portonovu rasprodan je mjesecima unaprijed, i to unatoč cijenama koje dosežu i do 3000 eura.

Za najam suncobrana s dvije ležaljke tijekom cijele sezone potrebno je izdvojiti između 1200 i 3000 eura, ovisno o položaju na plaži. Riječ je o praksi u kojoj stalni gosti iz godine u godinu rezerviraju ista mjesta, pa novih gotovo i nema.

Ni oni koji dolaze samo na jedan dan ne prolaze mnogo jeftinije. Mjesto u prvom redu do mora često stoji između 30 i 40 eura dnevno.

Unatoč visokim cijenama, interes ne jenjava. Svake godine formiraju se liste čekanja s desecima ljudi koji se nadaju da će se neko sezonsko mjesto ipak osloboditi.

Popularnost ove uvale ne iznenađuje – privlači kristalno čistim morem, očuvanom prirodom i mirnijom atmosferom u odnosu na razvikanija talijanska ljetovališta.

No upravo ta privlačnost stvara i probleme. Tijekom vrhunca sezone gužve su velike, pristupne ceste često su zakrčene, a dolazak bez rezervacije pretvara se u pravi izazov.

Kako bi barem djelomično ublažili pritisak, koncesionari dio mjesta ostavljaju za dnevne posjetitelje, pokušavajući zadržati dostupnost plaže i onima bez unaprijed osiguranog mjesta.

