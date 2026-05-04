Cijene na jednoj jadranskoj plaži šokiraju: Do 3000 eura za sezonu

Iako sezona na Jadranu još nije ni počela, na jednoj talijanskoj plaži već je gotovo nemoguće pronaći slobodno mjesto. Riječ je o Portonovu, maloj uvali južno od Ancone koju mnogi nazivaju “biserom Conera”.

Tko je ovog ljeta želio osigurati mjesto pod suncobranom, zakasnio je. Sezonski najam u Portonovu rasprodan je mjesecima unaprijed, i to unatoč cijenama koje dosežu i do 3000 eura.

Za najam suncobrana s dvije ležaljke tijekom cijele sezone potrebno je izdvojiti između 1200 i 3000 eura, ovisno o položaju na plaži. Riječ je o praksi u kojoj stalni gosti iz godine u godinu rezerviraju ista mjesta, pa novih gotovo i nema.

Ni oni koji dolaze samo na jedan dan ne prolaze mnogo jeftinije. Mjesto u prvom redu do mora često stoji između 30 i 40 eura dnevno.

Unatoč visokim cijenama, interes ne jenjava. Svake godine formiraju se liste čekanja s desecima ljudi koji se nadaju da će se neko sezonsko mjesto ipak osloboditi.

Popularnost ove uvale ne iznenađuje – privlači kristalno čistim morem, očuvanom prirodom i mirnijom atmosferom u odnosu na razvikanija talijanska ljetovališta.

No upravo ta privlačnost stvara i probleme. Tijekom vrhunca sezone gužve su velike, pristupne ceste često su zakrčene, a dolazak bez rezervacije pretvara se u pravi izazov.

Kako bi barem djelomično ublažili pritisak, koncesionari dio mjesta ostavljaju za dnevne posjetitelje, pokušavajući zadržati dostupnost plaže i onima bez unaprijed osiguranog mjesta.