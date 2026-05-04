Gradonačelnik Miro Bulj prihvatio pokroviteljstvo nad Državnim prvenstvom u mažoret plesu u Sinju

Gradonačelnik Miro Bulj prihvatio je pokroviteljstvo nad Državnim prvenstvom u mažoret plesu koji bi se sljedeće godine trebao održati u Sinju.

Tim povodom u gradskoj upravi održan je radni sastanak na kojem su sudjelovale trenerice Sinjskih mažoretkinja Vesna Samardžić i Antonela Maganić, zamjenik gradonačelnika Denis Bobeta i gradonačelnik. U fokusu razgovora bili su organizacijski i logistički izazovi, ali i širi značaj ovog natjecanja za promociju grada i dodatni razvoj mažoret plesa kao discipline koja spaja sport, umjetnost i tradiciju.

Povratak državnog prvenstva u Sinj ima posebnu simboliku. Posljednji put grad je bio domaćin još 2008. godine, kada je ugostio 12. izdanje ovog natjecanja. Novo prvenstvo tako predstavlja svojevrsni povratak tradicije, ali i potvrdu kontinuiteta kvalitete koju Sinj godinama njeguje.

U središtu te priče nalaze se Sinjske mažoretkinje koje će iduće godine obilježiti tri desetljeća neprekidnog rada. Tijekom tog razdoblja izrasle su u jedan od najprepoznatljivijih simbola grada. Njihova uloga daleko nadilazi natjecateljski aspekt: kroz nastupe aktivno sudjeluju u očuvanju identiteta i kulturne baštine Sinja.

Posebno mjesto u njihovom djelovanju zauzima Sinjska alka, najvažnija gradska manifestacija, gdje svojim koreografijama dodatno naglašavaju povijesni i kulturni značaj ovog jedinstvenog događaja.

Razvoj mažoret plesa u Sinju kroz godine pratio je globalne trendove – od klasičnih paradnih formacija do kompleksnih, suvremenih natjecateljskih koreografija. Upravo taj spoj tradicije i modernog pristupa rezultirao je iznimnim uspjesima na svim razinama natjecanja.

Na domaćoj sceni redovito su u samom vrhu, dok su na međunarodnim natjecanjima ostvarile rezultate koji ih svrstavaju među najtrofejnije mažoret timove u Hrvatskoj.

Na svjetskoj pozornici posebno se ističu njihovi nastupi u Liverpool, gdje su osvojile titulu viceprvakinja svijeta uz dodatne tri brončane medalje, ostavivši iza sebe i velike reprezentacije. Na Europskom prvenstvu u Eindhoven okitile su se naslovima prvakinja i viceprvakinja Europe u više kategorija, dok su na Svjetskom prvenstvu u Torino osvojile čak dvije titule svjetskih prvakinja uz dodatnu medalju.

Ono što ih posebno izdvaja jest kontinuitet uspjeha kroz sve dobne skupine , od najmlađih članica do seniorki. Na natjecanjima često sudjeluju s impresivnim brojem koreografija i više od stotinu natjecateljica, što jasno govori o širini i kvaliteti njihova rada.

Njihovi rezultati nisu samo sportski uspjeh, već i dokaz sustavnog rada, predanosti i očuvanja tradicije. U tom kontekstu posebno se ističu njihove prepoznatljive “alkaruše” čije nošnja, inspirirana alkarskom odjećom, ni danas, poslije tri desetljeća, ne gubi na vizualnoj atraktivnosti.

Najavljeno državno prvenstvo tako neće biti samo natjecanje, već i prilika da Sinj još jednom potvrdi svoju ulogu važnog kulturnog i sportskog središta, grada u kojem tradicija i suvremenost plešu u istom ritmu.