Tereza Kesovija nakon oproštajnog koncerta u Splitu: "Ne može biti bolje od onoga što sam sinoć doživjela"

Sinoćnji oproštajni koncert Tereze Kesovije na splitskom Starom placu bio je večer ispunjena emocijama, zahvalnošću i snažnom povezanošću s publikom. Glazbena diva skoro dva sata zabavljala je splitsku publiku svojim najvećim hitovima, a do kraja koncerta nitko nije ostao ravnodušan. Bilo je tu i starih i mladih, a potražnja je bila tolika da se koncert preselio s planirane pozornice splitskog HNK na legendarni Stari plac, a karte su planule.

Dan nakon koncerta, legendarna glazbenica susrela se s novinarima i, pomalo umorna, ali ispunjena, podijelila dojmove o večeri koja će mnogima ostati u trajnom sjećanju.

"Prvi dojam je da sam malo umorna, da budem potpuno iskrena. Jutros sam ostala malo duže spavati. Ali zadovoljstvo je jednostavno iznad svega, i iznad umora", kazala je. Istaknula je kako za nju koncert nije bio samo profesionalni trenutak, već duboko osobno iskustvo: "To je jedan poseban osjećaj sreće i blagodati, nešto za što mogu reći sebi – ipak to možeš."

Kesovija: "Nikada nisam bila od onih koji će dignuti nos... Skromnost je najveća vrlina."

Prisjetila se i svojih početaka, naglasivši kako je glazba oduvijek bila središnji dio njezina života.

"Pjevala sam još kao dijete po katedralama u Dubrovniku, svirala flautu u orkestru. Dakle, glazba je bila uvijek dio mog života, najveći dio mog života i moja najveća ljubav", rekla je, dodajući kako nikada nije izgubila skromnost: "Nikada nisam bila od onih koji će dignuti nos i reći 'znate li vi tko sam ja?!' Skromnost je najveća vrlina."

Govoreći o sebi, opisala se kao osobu koja cijeni mir i ljude: "Mislim da sam u svojoj duši veliki, iskreni pacifist. Volim mir, volim ljude… Pamtim, ali isto tako zaboravljam, još radije opraštam." Dodala je i kako joj je važno ispričati se ako nekoga povrijedi: "Volim reći oprosti ako sam nekoga nehotice povrijedila. To mi je jako važno."

Posebno ju je dirnula publika, a iznenadila ju je i energija mlađih generacija: "Ja imam sreću, jednu veliku sreću, što mene mladi slušaju. To mi je ogromno zadovoljstvo." Ipak, uz osmijeh je dodala: "Ima i onih koji vole zapaliti neku vatricu, ali to je valjda normalno."

S posebnom emocijom govorila je o odnosu s publikom

Dotaknula se i ljepote Hrvatske, promatrajući Split iz hotelske sobe: "Kad gledam Žnjan, kažem – Bože, kako je lijepa naša domovina. Taj beskraj mora… to je nešto posebno."

Na pitanje o razlici između svojih početaka i današnjeg trenutka, i koliko se možda promijenila, bila je vrlo jasna: "Možda sam bila manje iskusna, ali ono dobro što je ostalo – ako je ostalo – to je vječno. Ljubav prema glazbi i ljudima."

S posebnom emocijom govorila je o odnosu s publikom: "Moje poštovanje je prema ljudima koji su kupili karte i došli na moj koncert – ja to jednostavno moram poštivati. Ali ne zato što moram, nego zato što želim." Dodala je kako pravi dojmovi tek dolaze: "Dojmovi dolaze kasnije, treći ili četvrti dan, kad postaneš svjestan što si imao, koji ti je to Božji dar bio."

Komentirala je reakcije na emisiji Nedjeljom u 2

Osvrnula se i na reakcije nakon gostovanja u emisiji Nedjeljom u 2. Podsjetimo, tijekom gostovanja u emisiji Kesovija se prisjetila susreta s Josipom Brozom Titom, ističući osobnu bliskost. Dodala je da ima pozitivna sjećanja i na Jovanku Broz te da govori iz vlastitog iskustva. Njene izjave izazvale su burnu reakciju javnosti.

"Ja sam govorila samo istinu i jedino istinu. Na to imam pravo. U mojim godinama – uskoro ću imati 88 godina – imam pravo reći što mislim." Dodala je da ni u jednom trenutku nije govorila o politici, već samo o svom osobnom iskustvu, i uz to je kazala da ju negativni komentari ne dotiču: "Zanemarujem svaku ružnu riječ. To nisam ja."

Kesovija: "Sigurno ću doći u Beograd"

Na pitanje o Beogradu i karijeri na prostoru bivše države, odgovorila je s posebnom toplinom: "Nikada u Beogradu nisam osjetila ništa osim ljubavi. Nikada nijedna ružna riječ, nijedan ružan pogled. Samo jedna divna atmosfera. Iza toga stojim do smrti."

Otkrila je i kako planira još nastupa: "Sigurno ću doći u Beograd. Još se radi raspored, ali doći ću."

Govoreći o završetku karijere i o tome što će joj nedostajati nakon oproštajne turneje, ostala je realna: "Ne znam hoće li mi nedostajati koncerti. Možda hoće, to je normalno. Ali ako budem u kontaktu s ljudima, ništa mi neće nedostajati."

Na pitanje o neostvarenim željama kratko je odgovorila: "Ne želim ništa više od onoga što sam već živjela. Ne može biti dolje od onoga što sam sinoć doživjela. To bi bilo neskromno. Ne trebam više. Došla sam do vrhunca."

Emotivno se prisjetila i trenutaka s koncerta te se zahvalila na darovima: "Pa makar bio jedan cvjetić – to je velika ljubav."

O Poljudu

O Splitu je govorila s posebnim osjećajem: "Prokurative su simbol grada, tu se bude emocije. Htjela sam biti na Prokurativama, jer su tu bili moj početak, uz Bačvice."

Ukratko se i osvrnula na trenutnu diskusiju o obnovi Poljuda.

"Rekla sam i gradonačelniku Šuti da bi meni bilo kao prekršaj srušiti Poljud. Poljud je ljepotica Splita, njegovo blago. Nisam arhitektica, ne razumijem se u to. Ali nekom logikom mi dođe jeftinije nešto restaurirati nego sve porušiti i ponovno graditi. Protiv toga sam, ako budem iskrena", kazala je.

S posebnom pažnjom i ljubavlju moram istaknuti mog dragog prijatelja Ivicu Bubala, koji je oduvijek bio meni privržen. Sjećam se prvih Splitskih festivala, kada je bio jedan nestašni mladić. A nikada me nije dodirnuo, nikada mi se nije ni grubom riječi obratio. Od tada ga volim i poštujem, i dok živim tako će i biti. Zahvaljujem mu na svemu što je uložio u ovaj projekt", kazala je Tereza.

Prisjetila se i nagovaranja oko lokacije koncerta: "Poljud je Poljud, ali je i Stari plac bio kolijevka Hajduka kojeg se ja sjećam. Kad mi je Tomislav Šuta spomenuo Stari plac, rekla sam mu da ja nisam za stadion. On mi je kazao: Mi ćemo ga ušminkati, to će biti veličanstveno, ja vam garantiram, poslušajte me. I ja sam ga poslušala. I tako je i bilo, čak i više nego što sam očekivala."

Na kraju se dotaknula i svoje autobiografije „To sam ja“, otkrivši zanimljiv detalj: "Nazvala sam Arsena Dedića i pitala smijem li uzeti taj stih. Rekao je – uzmi, naravno."