Split u znaku najslasnije tradicije: odabrana najbolja splitska torta, Prokurative oduševljene spektaklom okusa

U srcu grada, na prepunim Prokurativama, u nedjelju 3. svibnja održan je jedan od najiščekivanijih događaja u sklopu manifestacije Taste of Split - Sudamja 2026. – izbor najbolje Splitske torte, koji je Split pretvorio u pravu slatku pozornicu tradicije, kreativnosti i vrhunske slastičarske vještine.

U natjecanju je sudjelovalo osam timova iz splitskih hotela, restorana, slastičarni i ugostiteljskih objekata: Turističko – ugostiteljska škola Split, Dolcemania, Stari Brend, Hotel Park, Restoran Bajamonti, Trattoria Tinel, Biberon cakes, koji su kroz vlastite interpretacije predstavili ovu kultnu dalmatinsku slasticu. Posjetitelji su imali priliku degustirati razne verzije Splitske torte, a interes je bio toliki da su sve slastice nestale u rekordnom roku – u svega pola sata nije ostala ni mrvica.

O najboljima je odlučivao stručni žiri u sastavu: Petra Demo, Toni Miloš, Sanja Vladović i Mirjana Bošković Smrekar, koji su ocjenjivali izgled, teksturu, autentičnost i kreativnost.

Prvo mjesto pripalo hotelu "Park" i slastičarki Tanji Krylovoj. Natjecanje je još jednom pokazalo koliko je ova tradicionalna slastica duboko ukorijenjena u identitet grada, ali i koliko prostora pruža za suvremene interpretacije.

Ipak, posebnu pažnju i oduševljenje izazvala je impresivna torta učenika Turističko – ugostiteljske škole Split - slastičarskog smjera – prava slatka atrakcija dimenzija metar puta metar, za čiju je pripremu utrošeno čak 160 jaja. Ova spektakularna kreacija postala je jedan od najupečatljivijih trenutaka festivala i simbol kreativnosti mladih generacija.

Osim vrhunskih slastica, događanje je obilježila i snažna humanitarna nota – svi sudionici ujedinili su se u donacijskoj akciji za štićenike Centra „Juraj Bonači“, potvrdivši kako Taste of Split nije samo slavlje gastronomije, već i događaj s velikim srcem.

Izbor Splitske torte još jednom je potvrdio da ova tradicionalna slastica nije samo desert, već snažan simbol identiteta grada – spoj nasljeđa, emocije i vrhunskog okusa koji generacijama povezuje Split i njegove ljude.