DJ Chase Race: Žnjan, 9. svibnja - trčiš za DJ-em ili ostaješ kod kuće

The Run Club Split i Saucony donose nešto što splitska obala još nije vidjela. Subota, 9. svibnja, (Žnjan) trčimo 4 km uz more dok DJ iz pokretne prikolice pušta glazbu koja te prati kroz cijelu rutu. Zaboravi na slušalice i štopericu. Ovdje tempo diktira glazba, ne sat.

Nema pritiska, nema utrke za rekordom. DJ Chase Race je tu za ekipu koja želi spojiti aktivan vikend i dobar party.

Okupljanje kreće u 18:30 ispred “Gal” na Žnjanu (ispod hotela Amphora), a u 19:00 sati krećemo - točno u vrijeme najljepšeg zalaska sunca. Četiri kilometra kasnije, stižemo nazad, ali ne idemo kući. After party na plaži ispred Gala čeka cijelu ekipu.

Što dobivaš za 10 eura:

Prvih 40 prijavljenih dobiva ekskluzivnu Saucony majicu.

Ulaznicu za party ispred Gala i osigurano osvježenje (voda i izotonici) za sve sudionike.

Napomena: Prijave su isključivo online, broj mjesta je ograničen i na dan eventa nema prijava.

Ako imate pitanja slobodno nam se javite u DM: @therunclubsplit

Vidimo se u subotu 9.5. u 18:30 ispred Gala. Trčimo uz zalazak, plešemo do mraka!