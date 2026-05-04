Milanović: Ne bih puštao strane ratne brodove u Hrvatsku bez odluke Sabora

Predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je kako se strani ratni brodovi ne bi smjeli puštati u Hrvatsku bez suglasnosti Sabora, komentirajući nedavni ulazak američkog ratnog broda u dubrovački akvatorij.

„Bez odluke Hrvatskog sabora ne bih puštao u Hrvatsku strane ratne brodove, posebno ne one koji dolaze iz područja operacija i aktivnih vojnih djelovanja“, rekao je Milanović.

Dodao je kako se radi o brodovima koji dolaze iz vojnih operacija koje, kako tvrdi, nije odobrilo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda te da Hrvatska s tim operacijama nema veze.

„To su brodovi koji dolaze iz ratnih operacija koje nije odobrilo Vijeće sigurnosti UN-a, operacija s kojima Hrvatska nema ništa. I dolaze tri dana nakon što je američki ministar rekao da smo mi na dometu iranskih raketa“, izjavio je predsjednik.

Milanović smatra da je riječ o pitanju koje nije u nadležnosti Vlade, nego Sabora, te upozorava na moguće kršenje Ustava.

„U Ustavu jasno stoji da svaki ulazak strane vojske, i to savezničke, podliježe ratifikaciji, odnosno odobrenju Hrvatskog sabora, uz prethodnu suglasnost predsjednika. I to tek na prijedlog Vlade. Znači, sva tri najviša tijela su uvezana i intencija je zajednička odgovornost“, rekao je.

Dodao je i kako bi se Hrvatski sabor trebao aktivnije baviti ovom temom.

„Ulazi nam par tisuća vojnika u hrvatsku luku, u unutarnje more. Koja je razlika između toga i situacije iz članka 7. hrvatskog Ustava koji kaže da ulazak strane vojske u Hrvatsku mora proći odobrenje Hrvatskog sabora. Imamo potpuno neustavan zakon“, poručio je Milanović.

Predsjednik se osvrnuo i na izvide USKOK-a u Hrvatskom olimpijskom odboru zbog sumnji na izvlačenje novca.

„Državno odvjetništvo nema zadatak samo braniti proračun, nego ima zadatak braniti društvo i zajednicu od svih nezakonitosti. Ne vidim tu nikakve prioritete“, rekao je.

Komentirao je i poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa saveznicima za pomoć u Hormuškom tjesnacu.

„Kako mi možemo pomoći da ispravimo tuđe briljantno planiranje? Bio je jedan hrvatski časnik na prvom sastanku i što se mene tiče, više nitko neće ići“, zaključio je predsjednik.