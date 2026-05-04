Nekadašnji prvak Hrvatske ispada u šestu ligu

Nekadašnji prvak Hrvatske, NK Zagreb, danas je daleko od slavnih dana kada je ispisao jednu od najljepših priča domaćeg nogometa. Klub bogate tradicije, osnovan 1908. godine, proživljava teške trenutke i nalazi se na rubu ispadanja u šesti rang natjecanja, prenosi Index.

Sjećanje na šampionsku generaciju

Vrhunac kluba dogodio se u sezoni 2001./2002., kada je momčad pod vodstvom Zlatka Kranjčara osvojila naslov prvaka, prekinuvši dominaciju Dinama i Hajduka. Generacija predvođena Ivicom Olićem, Joškom Poldrugačem i Vedranom Ješeom zauvijek je ostala upisana u povijest hrvatskog nogometa. Zagreb je godinama nakon toga bio stabilan prvoligaš, prepoznatljiv po svom stadionu u Kranjčevićevoj ulici i kvalitetnoj školi nogometa.

Međutim, nakon zlatnog razdoblja uslijedio je strmoglav pad. Financijski problemi, poteškoće u organizaciji i loši sportski rezultati postupno su gurali klub iz vrha hrvatskog nogometa prema sve nižim ligama.

Prijeti ispadanje u šesti rang

Danas se NK Zagreb natječe u 4. Nogometnoj ligi Središte Zagreb, skupina A, što je peti rang natjecanja. Pet kola prije kraja sezone, klub se nalazi na pretposljednjem, 15. mjestu, sa samo 19 bodova iz 25 odigranih utakmica. Iza njih je jedino Ogulin s tri osvojena boda.

S obzirom na to da za 14. Ilovcem zaostaju šest bodova te da su u 2026. godini ostvarili samo jednu pobjedu, izbjegavanje ispadanja čini se malo vjerojatnim. Zbog reorganizacije nižih liga, očekuje se da će iz ovog ranga ispasti dva kluba.

Ako se crne slutnje obistine, NK Zagreb će 24 godine nakon osvajanja naslova prvaka igrati u 1. Zagrebačkoj nogometnoj ligi, odnosno šestom rangu natjecanja. Ironično, tamo bi se mogli susresti sa Zagrebom 041, klubom koji su osnovali bivši navijači White Angelsi, nezadovoljni vođenjem kluba pod vodstvom Dražena Medića.