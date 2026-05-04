Putovanje života za novi početak: Donacijom za Udrugu Srce do luksuznog odmora na Jadranu

Danas, nakon trideset godina davanja drugima, članovi udruge trebaju našu ruku solidarnosti. Pokrenuta je velika donatorska kampanja s jasnim i plemenitim ciljem: prikupiti 35.000 eura za nabavu novog kombi vozila.

Za članove Udruge Srce, posebno prilagođeno vozilo nije samo prijevozno sredstvo – ono je ključ slobode, prozor u svijet i osnovni preduvjet za društvenu uključenost. Bez adekvatnog transporta, svakodnevne aktivnosti, terapije i druženja postaju nepremostive prepreke.

Dobro se dobrim vraća

Ova crowfunding - donatorska akcija Rotary kluba Split 305 osmišljena je tako da svaka vaša donacija ujedno predstavlja i priliku da na poklon dobijete luksuzno devetodnevno putovanje za dvoje.

Pobjednike očekuje istinski luksuz u hotelima s pet zvjezdica, koji su podržali ovu akciju i to redom; Radisson Blu Resort & Spa, Split – Maslina Resort na Hvaru – Dubrovnik Palace Hotel.

Program putovanja, osim vrhunskog smještaja, može uključivati pomno planirane izlete, stručna obilaske i ekskluzivna druženja, stvarajući uspomene koje traju cijeli život.

Sustav donacija osmišljen je kako bi povećao vaše izglede za putovanje:

10 € osigurava 1 šansu

20 € osigurava 2 šanse

50 € osigurava 6 šansi (uključena jedna gratis)

100 € osigurava 12 šansi (uključene dvije gratis)

300 € osigurava 35 šansi (uključeno pet gratis)

Akcija prikupljanja za kombi traje do 1. lipnja, a sudjelovati možete jednostavno i u tri klika (Apple i Google Pay, Revolut, itd) putem službene crowfunding platforme, klikom na DONORBOX

Sportsko srce za zajednicu: Donatorski padel turnir

Osim online kampanje, svi ljubitelji sporta i aktivnog života pozvani su na veliki donatorski padel turnir „Serve for good“ koji će se održati ovu subotu, 9. svibnja u 10:00 h na stadionu ASK -a. Turnir je namijenjen amaterima i rekreativcima, dok je za one koji se tek žele okušati u ovom brzorastućem sportu organizirana škola padela za početnike – pod mentorstvom dvojice aktualnim državnih prvaka u padelu, Jerka Brkića i Grge Dujmovića.

Uz natjecateljski duh, sudionike očekuje i bogat popratni program koji uključuje brunch i DJ AM (Antonijo Milina) afterparty, pružajući savršenu priliku za druženje u ime višeg cilja. Dođite i podržite!

Za sudjelovanje na turniru ili u školi padela za početnike, prijavite se OVDJE.