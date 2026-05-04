Spektakl na Stinicama: Adri i ekipa zapalili Split, “Doktor” Ivo Znaor slavio u vrhunskom Donut Drift8 showu

Split je proteklog vikenda živio za oktane. Na Stinicama se održao Donut Drift8, događaj koji je još jednom potvrdio da drift scena u Hrvatskoj nezaustavljivo raste, a publika je imala priliku uživati u pravom spektaklu.

Glavna zvijezda bio je Adrian Petričević, poznatiji kao Adri, koji je zajedno s ostatkom ekipe priredio show za pamćenje. Njegove agresivne linije, kontrolirani zanošenja i prepoznatljiv stil još su jednom oduševili okupljene.

Pobjedu je na kraju odnio Ivo Znaor, koji je još jednom pokazao zašto nosi nadimak “Doktor”. Preciznost, iskustvo i mirnoća u ključnim trenucima donijeli su mu zasluženo prvo mjesto.

Odmah iza njega plasirao se mladi i iznimno talentirani Toma Ostojić, najmlađi sudionik natjecanja. Iako je tijekom cijelog dana nizao vrhunske vožnje, splet nesretnih okolnosti na kraju ga je ostavio na drugom mjestu. Ipak, njegova izvedba jasno je pokazala da je pred njim velika budućnost.

Treće mjesto pripalo je Adriju, no među publikom i poznavateljima scene i dalje se vodi rasprava – tko je zapravo bio najbolji? Razlike su bile minimalne, a svaki od vodeće trojice imao je svoje trenutke briljantnosti.

Publika kao ključni dio spektakla

Velik broj gledatelja dodatno je podigao atmosferu. Stinice su bile ispunjene ljubiteljima brzine i drift kulture, a energija s tribina prelijevala se na stazu. Upravo takva sinergija vozača i publike daje ovom događaju poseban pečat.

Ostatak vozačke postave također je ostavio snažan dojam – od tehnički preciznih vožnji do hrabrih i riskantnih linija koje su publiku držale na nogama.

Donut Drift raste – sve bliže svjetskoj eliti

Organizacija Donut Drift događaja iz godine u godinu podiže ljestvicu. Sve ozbiljnija produkcija, kvaliteta vozača i interes publike jasno pokazuju da ova platforma izlazi iz okvira domaće scene.

Mnogi već sada Donut Drift uspoređuju s najpoznatijim europskim natjecanjima poput Drift Masters European Championship, a nije daleko trenutak kada bi hrvatska scena mogla stati uz bok svjetskoj eliti.

Nova lica na sceni

Posebnu pažnju privukla je i mlada Marija Babić, koja se sve ozbiljnije profilira kao buduća zvijezda domaće drift scene. Kao domaćin ustupila je svoju trening stazu za održavanje događaja, čime je dodatno doprinijela uspjehu cijelog vikenda.

Split je tako još jednom dokazao da ima i publiku i infrastrukturu za vrhunske auto-moto događaje. Ako je suditi po viđenom na Stinicama, Donut Drift je na putu da postane nezaobilazna postaja europske drift karte.