DANI SVJESNOSTI O ZATAJIVANJU SRCA 2026. Javnozdravstvena akcija održava se u srijedu

Dani svjesnosti o zatajivanju srca, organiziraju se tradicionalno, prema preporuci Europskog kardiološkog društva (ESC), jedanput godišnje, najčešće početkom svibnja. Zatajivanje srca je ozbiljno zdravstveno stanje u kojem srce ne može istisnuti dovoljnu količinu krvi da bi zadovoljilo potrebe organizma za kisikom i hranjivim tvarima.

Procjenjuje se kako u Hrvatskoj od zatajivanja srca boluje oko 80.000 - 100.000 ljudi, odnosno oko 2 posto populacije. Ta bolest značajno umanjuje kvalitetu života i radnu sposobnost, a oboljeli često imaju poteškoća u svakodnevnom životu, funkcioniranju unutar obitelji i u društvu.

Sindrom srčanog zatajivanja nedovoljno je prepoznat u javnosti, te se nerijetko prekasno započinje s dijagnostikom i liječenjem. Stoga se i ovogodišnjim javno-zdravstvenom kampanjom pod geslom „UPOZORENJE DANAS, ZAŠTITA SUTRA“ želi osvijestiti širu javnost o važnosti ranog otkrivanja nedijagnosticiranih pacijenata, budući se tada može napraviti najveća razlika u kvaliteti života i prognozi bolesti.

Javnozdravstvena akcija će se održati u srijedu 6.svibnja 2026. godine u vremenu od 10 do 12 sati u predvorju KBC Split - Križine (glavni ulaz) uz sudjelovanje djelatnika Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC Split, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ i Patronažne službe Doma zdravlja SDŽ, a u suradnji s Hrvatskim i Europskim kardiološki društvom.

Tom prigodom mjerit će se krvni tlak i razina šećera u krvi, određivati indeks tjelesne mase, te dijeliti besplatni savjeti i edukativni materijali.

Posebnu pažnju na simptome zatajivanje srca trebaju obratiti osobe oboljele od poznatih kroničnih bolesti kao što je povišen tlak i šećerne bolesti, kao i osobe koje imaju kardiovaskularne (KV) bolesti kao što je preboljeli srčani udar, aritmije, bolest zalistaka, kardiomiopatije, prirođenu bolest srca ili imaju pozitivnu obiteljsku anamnezu na KV bolesti.

Simptomi su često nespecifični, a očituju se kao zaduha ili otežano disanje, osjećaj lupanja ili preskakanja srca, ubrzani rad srca, umor i slabost, oticanje nogu, otežano podnošenje fizičkih napora, noćno gušenje, potreba spavanja na povišenom uzglavlju.

Liječenjem temeljnih bolesti poput povišenog krvnog tlaka i šećerne bolesti moguće je spriječiti najčešće razloge zatajivanja srca.

Pravovremenim dijagnosticiranjem, zatajivanje srca moguće je uspješno liječiti, a rano prepoznavanje simptoma i što raniji početak liječenja znatno produljuju životni vijek i povećavaju kvalitetu života oboljelih. Pravilna prehrana te zdrav i aktivan način života, koji je preporuča izbjegavanje duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, kao i prekomjernog unosa soli, važni su faktori u prevenciji i liječenju zatajivanja srca.

Uz jednostavne promijene u načinu života i odgovarajuće liječenje, mnogi ljudi sa dijagnozom zatajivanja srca žive punim i aktivnim životom. Stoga stručnjaci naglašavaju važnost redovitih pregleda, te pozivaju građane da ne zanemaruju simptome, već da se posavjetuju sa medicinskim djelatnicima na vrijeme.