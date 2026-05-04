Nada novi prvak Hrvatske za juniore

U nedjelju 3.5. u kasnopopodnevnim satima u Sinju je odigrana završnica Prvenstva Hrvatske za juniore do 18 godina. U polufinalu su prvo igrali RK Sinj i RK Zagreb gdje je domaćin pobijedio s 24:0. U drugom polufinalu RK Nada je bila bolja od RK Novi Zagreb s 50:7.U borbi za 3.mjesto Zagreb je pobijedio Novi Zagreb s 43:10.

U finalnoj utakmici prava bitka između Sinja i Nade. U prvom poluvremenu Nada je bila nadomak zgoditka, ali ga nije uspjela postići te se na odmor išlo s rezultatom 0:0. Na početku 2.dijela Sinj napada , ali Nada onda preuzima inicijativu te jednu izvrsnu akciju koristi Regjo koji postiže zgoditak. Kapetan Nade Bejo iz teške situacije pretvara za 7:0. Do kraja se vodila izjednačena utakmica da bi u samom finišu Sinj je bio samo na par metara od prostora zgoditka Nade. Tada gube loptu koju onda Nada ispucava van igrališta za veliko slavlje Splićana.

Konačni poredak:

1.RK Nada

2.RK Sinj

3.RK Zagreb

4.RK Novi Zagreb

Za Nadu su igrali Muhar, Čulić, Bakotić, Popit, Tudor, Tomić Frlekin, F.Bartičević, Zekan, J.Bartičević, Bejo, Belušić, Regjo, Malenica i Solarić. Trener prof Vlado Ursić.