U Splitu otvoren Festival izvrsnosti: Učenici pokazali najbolje od sebe u više od 70 projekata

Festival izvrsnosti u organizaciji Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije započeo je jutros i trajat će do 8. svibnja 2026. godine. Riječ je o tradicionalnoj učeničkoj konferenciji koja se održava petu godinu zaredom, a okuplja učenike osnovnih i srednjih škola zajedno s njihovim mentorima.

Tijekom pet dana festivala sudionici će predstaviti projekte nastale u okviru izvannastavnih programa Centra izvrsnosti, dok će posjetitelji – među kojima su roditelji, nastavnici i šira javnost – imati priliku upoznati inovativne radove i sudjelovati u raznim aktivnostima. Cilj događanja je poticanje izvrsnosti, kreativnosti te primjene znanja u praksi.

"Cilj programa Dalmatinski suvenir jest kroz koordinaciju djece i učenički rad predstaviti projekte od ideje do realizacije u kontekstu autohtonih suvenira koji su povezani s njihovim školama ili krajem iz kojeg dolaze. Sutra su na redu Čuvari baštine, prekosutra RoboStart, a u petak program RAST i CIMAJ, odnosno multimedija i jezici. Ukupno je 77 školskih projekata, odnosno u ovom tjednu osnovnih i srednjih škola. Ono što nas veseli – veseli nas kreativnost, timski rad, projektni pristup i ove prezentacije koje su napravljene na drugačiji način u odnosu na ono što djeca rade u svom redovnom programu", kazao je Ivica Zelić, ravnatelj CI SDŽ.

"Što se tiče samog Centra izvrsnosti, programi se dijele u dvije skupine. Ovaj tjedan su nam prezentacije izvannastavnih programa, a ono što smo imali projektni dan sredinom četvrtog mjeseca to su izvanškolski programi – klasika, matematika, nove tehnologije i prirodoslovlje.

Kad pogledamo cijeli obuhvat i sve aktivnosti koje radi Centar, uključeno je više od tri i pol tisuće djece iz naše županije, ali dolaze nam djeca i iz susjednih županija – Šibensko-kninske, potičemo i Herceg-bosansku županiju, podržavamo ih u provedbi njihovog programa. Isto tako radimo i s Ličko-senjskom i Osječko-baranjskom", dodao je.

Đonlić: "Ono što svaku školu čini posebnom su upravo aktivnosti koje provode kao izvannastavne aktivnosti"

"Današnji događaj je peti po redu ovakav Festival izvrsnosti koji se organizira u Splitsko-dalmatinskoj županiji za škole koje sudjeluju u projektima izvannastavnih aktivnosti. Mi već petu godinu zaredom nastojimo potaknuti kreativnost koja postoji u našim školama, da dođe do izražaja na ovakvoj manifestaciji, da učenici mogu predstaviti svoje uratke na jednom ovakvom festivalu kako bi dobili vidljivost, ali i dodatni poticaj za angažman. Prosječno po školskoj godini imamo uključenih više od 3000 učenika koji sudjeluju u grupama izvannastavnih aktivnosti po pojedinim područjima. Danas je ovdje Dalmatinski suvenir, a inače imamo i RoboStart, medijsku grupu, Dalmatinski suvenir i Čuvare baštine. Na različitim područjima smo prisutni i nastojimo potaknuti škole da uključe učenike u izvannastavne aktivnosti. Zašto? Sve škole imaju službene i opće obrazovne programe propisane – kurikul je svugdje isti, ali ono što svaku školu čini posebnom su upravo aktivnosti koje provode kao izvannastavne aktivnosti. To je ono gdje grade svoj identitet, usmjeravaju učenike prema pojedinim područjima i potiču njihovu kreativnost. Od srca čestitam svim nastavnicima, ravnateljicama i ravnateljima koji usmjeravaju djecu kroz ovakve aktivnosti", kazao je pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Tomislav Đonlić.

"Kao Županija smo u pripremi jednog velikog projekta. Pokazali smo kroz godine da jako brinemo o obrazovanju. Obrazovanje je prioritet u Splitsko-dalmatinskoj županiji, i to nije floskula, nego postoje konkretni pokazatelji. Jedna smo od županija koja je povukla najviše sredstava iz EU za uvođenje jednosmjenske nastave. Međutim, osim infrastrukture, važan nam je i rad s učenicima. Zato potičemo škole da se uključe u ove programe. Ove godine pripremamo natječaj za škole koje rade u jednoj smjeni da se prijave za izvannastavne aktivnosti. Natječaj je otvoren do kraja svibnja i vjerujemo da ćemo uključiti sve osnovne škole u Splitsko-dalmatinskoj županiji koje rade u jednoj smjeni, upravo kako bi kroz te programe razvijale kreativnost i puni potencijal svojih učenika. Trenutno imamo pet škola u eksperimentalnom provođenju cjelodnevne škole u našoj županiji.. Imamo prve pozitivne reakcije iz tih škola, a ono što posebno obogaćuje njihov rad su upravo izvannastavne aktivnosti. Htjeli bismo da sve škole slijede taj primjer. Radimo na tom projektu koji će se provoditi dvije godine, financira ga Ministarstvo znanosti i obrazovanja iz Europskog socijalnog fonda i vjerujemo da ćemo u tome uspjeti. Ulažemo i u infrastrukturu, ali radimo i na unaprjeđenju nastavnog procesa. Trenutno imamo 25 projekata, za 22 su već prijave predane, a ostale ćemo prijaviti do kraja rujna. Vjerujemo da ćemo do kraja 2028. uspješno privesti cijeli proces kraju", dodao je pročelnik Đonlić.

"Centar izvrsnosti radi izvrsne stvari. To je nešto na što se svi moramo usmjeriti. Izvannastavne aktivnosti, kao što je pročelnik Đonlić spomenuo, nešto su što je izvan redovnog kurikuluma. Ali zapravo tu mora biti paradigma obrazovanja – kroz nastavne i izvannastavne aktivnosti: ovdje vidimo suvenire, vidimo iz područja STEM-a i iz raznih drugih područja da djeca rade odlične stvari. Zapravo je to put postizanja ishoda, ne moramo mi to temeljiti samo na sadržaju iz udžbenika, nego upravo kroz konkretne projekte, i to će onda biti pravi put u obrazovanju. Jer takve stvari će djeca puno bolje zapamtiti, jer će kroz to na jedan način, koji je neprimjetan, usvojiti znanja koja bi možda na neki drugi, klasični, konvencionalni način bila puno kompliciranija. Grad Split uvijek će podržavati ovakve stvari", kazao je zamjenik gradonačelnika Splita Ivo Bilić.

Programi ovogodišnjeg Festivala

Na ovogodišnjem Festivalu predstavljaju se projekti iz programa Čuvari baštine, Dalmatinski suvenir, RAST, RoboStart i CIMAJ. Posebna pažnja posvećena je i projektu FAUST, kroz koji će se održavati radionice robotike, 3D modeliranja i upravljanja dronovima.

Program se odvija u prostorima Centra izvrsnosti prema unaprijed utvrđenom rasporedu. Dana 4. svibnja, na samom otvorenju, održava se program „Dalmatinski suvenir“ uz sudjelovanje učeničkih zadruga i sajamsko predstavljanje. Sljedećeg dana, 5. svibnja, na rasporedu su prezentacije projekata u sklopu programa „Čuvari baštine“. U srijedu, 6. svibnja, održava se „RoboStart“ s izložbama, prezentacijama i natjecanjima. Završni dan, 8. svibnja, donosi prezentacije učeničkih projekata u okviru programa „RAST“ te „CIMAJ“, koji uključuje prezentacije i interaktivni kviz.

Većina programa odvija se u jutarnjim terminima od 10 do 14 sati, dok je program CIMAJ predviđen u večernjem terminu, od 17 do 20 sati.