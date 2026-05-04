Dalmacija kroz vaš objektiv: otvoren natječaj „Autentična Dalmacija 2026“

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije pokrenula je foto i video natječaj pod nazivom „Autentična Dalmacija 2026“, s ciljem promocije autentičnih doživljaja i ljepota Splitsko-dalmatinske županije kroz suvremene vizualne formate prilagođene društvenim mrežama.

Natječaj je otvoren od 4. svibnja do 15. lipnja 2026. godine, a pravo sudjelovanja imaju svi državljani Republike Hrvatske – amateri i profesionalni fotografi i videografi, uključujući i maloljetne osobe uz suglasnost roditelja ili skrbnika.

Sudionici mogu prijaviti fotografije i video radove unutar dvije tematske kategorije:

Enogastronomija – prikaz lokalnih okusa i tradicije pripreme hrane i pića, uključujući autentična dalmatinska jela i njihove pripreme poput pašticade, ribe na gradele, domaćih sireva ili maslinovog ulja, vinske priče, vinograde i maslinike, berbu plodova, gastro doživljaje u restoranima, konobama ili obiteljskim gospodarstvima te trenutke degustacija i druženja uz lokalne specijalitete, gdje je fokus na ljepoti i autentičnosti trenutka;

Aktivni turizam – prikaz doživljaja i rekreacije na otvorenom, uključujući planinarenje, biciklizam, trail running ili jogging na obalnim i brdskim stazama, vodene aktivnosti poput jedrenja, kajakinga, SUP-a, ronjenja ili plivanja u prirodnim uvalama, adrenalinske aktivnosti poput zip linea, penjanja i paraglidinga, sportske događaje, obiteljske i grupne aktivnosti u prirodi te izlete i kampiranje, sve s naglaskom na interakciju s prirodom i autentičan doživljaj lokalnog krajolika.

Za najbolje radove osigurane su vrijedne novčane nagrade ukupne vrijednosti 2.900,00 EUR:

Enogastronomija: 600 EUR (1. mjesto), 400 EUR (2. mjesto), 300 EUR (3. mjesto)

Aktivni turizam: 800 EUR (1. mjesto), 500 EUR (2. mjesto), 300 EUR (3. mjesto)

Prijava na natječaj moguća je putem prijavnog obrasca ili objavom na društvenim mrežama (Instagram i Facebook) uz korištenje hashtaga #autenticnadalmacija te označavanje službenih profila @centraldalmatia i @dalmatiahr.

Stručno povjerenstvo ocjenjuje prijavljene fotografije i video radove prema sljedećim kriterijima:

autentičnost i usklađenost s temom natječaja;

kreativnost i originalnost pristupa;

tehnička kvaliteta izvedbe;

promotivna vrijednost za destinaciju.

Fotografije i video radovi ocjenjuju se prema istim kriterijima, pri čemu format rada sam po sebi ne predstavlja prednost.

Detaljne informacije vezane uz natječaj te poveznica na prijavni obrazac dostupni su na službenim stranicama Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije.