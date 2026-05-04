U prometnoj nesreći teško ozlijeđen motociklist

U prometnoj nesreći koja se u petak, 1. svibnja, oko 16 sati, dogodila na državnoj cesti D-8 na predjelu Nuncijata u Dubrovniku, jedna je osoba teže, a dvije su lakše ozlijeđene.

Do prometne nesreće je došlo kada je 36-godišnji vozač motocikla dubrovačkih registarskih oznaka, koji se kretao iz smjera Župe dubrovačke prema Mostu dr. Franje Tuđmana, pretjecao vozilo daruvarskih registarskih oznaka koje se, u istom smjeru, kretalo ispred njega. U tom trenutku je došlo do sudara motocikla i osobnog vozila dubrovačkih registarskih oznaka koje se kretalo suprotnim kolničkim trakom i koje se, uslijed sudara, zarotiralo i prešlo na suprotnu kolničku traku gdje je udarilo u spomenuto vozilo daruvarskih registarskih oznaka.

Motociklist je od siline udara zadobio teške tjelesne ozljede te je, nakon ukazane liječničke pomoći, odveden u dubrovačku bolnicu gdje je zadržan na liječenju.

Obje vozačice osobnih vozila koji su sudjelovali u ovoj prometnoj nesreći su lakše ozlijeđene i one su, nakon ukazane liječničke pomoći, puštene na kućnu njegu.