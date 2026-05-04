Intenzivan svibanj uz robotiku i dronove u projektu FAUST

Projekt FAUST – FPV Akademija u Splitu nastavlja s aktivnostima i u svibnju. Nakon uspješnog početka proljetnih ciklusa, osnovnoškolce očekuju napredne radionice upravljanja dronovima, dok građane Splita očekuje nova javna manifestacija na otvorenom.

Cilj projekta FAUST je kroz praktičan i inovativan rad učenicima od 1. do 8. razreda približiti svijet robotike i modernih tehnologija. Sudjelovanje u svim aktivnostima je u potpunosti besplatno, budući da se projekt financira sredstvima Europske unije i proračuna Republike Hrvatske.

Nastavak radionica u Sinju, Splitu i Obrovcu Sinjskom

Tijekom svibnja polaznici triju aktivnih ciklusa fokusirat će se na teme korištenja dronova kroz nekoliko stupnjeva edukacije. Radionice će se održavati prema sljedećem rasporedu:

15. ciklus (Sinj): OŠ Fra Pavla Vučkovića (Alkarsko trkalište b.b.).

Termini: 9. svibnja, 16. svibnja i 23. svibnja od 9:00 do 12:00 sati.

Teme: Korištenje dronova I, II i III.

16. ciklus (Split): RZC Adriatic (Ruđera Boškovića 20).

Termini: 9. svibnja i 23. svibnja od 9:00 do 12:00 sati.

Teme: Korištenje dronova I i II.

17. ciklus (Obrovac Sinjski): OŠ Ivana Mažuranića (Obrovac Sinjski 242/C).

Termini: 4. svibnja, 11. svibnja i 18. svibnja od 14:45 do 17:45 sati.

Teme: Korištenje dronova I, II i III.

FAUST.FPV.DAY 16 – Poziv svim građanima Splita

Poseban događaj za širu javnost, FAUST.FPV.DAY 16, održat će se u srijedu, 6. svibnja 2026. godine.

Vrijeme: 10:00 – 12:00 sati.

Lokacija: Split, plato ispred RZC Adriatic (Ul. Ruđera Boškovića).

Ova javna manifestacija nudi priliku svim zainteresiranim građanima, roditeljima i djeci da se iz prve ruke upoznaju s tehnologijom dronova i aktivnostima koje projekt provodi u lokalnoj zajednici.

O projektu

Projekt FAUST (SF.2.4.06.04.0023) provodi se u partnerstvu s Udrugom Mladi robotičari Split, Centrom izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, CARNET-om i Filozofskim fakultetom u Osijeku. Projekt kontinuirano doprinosi popularizaciji STEM područja i razvoju tehničkih vještina kod mladih.

Za više informacija o aktivnostima i projektu posjetite službenu mrežnu stranicu: https://faust.izvrsna.hr/.