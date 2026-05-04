Festivo i Johnny Gitara zapalili Varoš

Velika fešta u Varošu - Festivo i Johnny Gitara na pozornicu izišli sa karijolom punom pića i pjevali Moja se draga napila.

Trg u Varošu bio je premali da bi primio sve koji su htjeli uživati u pismi vinu i srdelama.

Nizali su se hitovi poput Plava suza božija, Stina didova, Pauk, Otvori Marija vrata, a posebno je emotivno bilo kada su Festivo i Johnny izveli sa Istoka i Sjevera i Stare kuće - trg u Varošu je izgorio.

Pitali smo Joška Radića što je to u Johnnyjevim pjesmama da ga ljudi tako vole.

Joško je rekao da je Johnny jednostavan čovjek i on dolazi iz neke druge vremenske kapsule, on u sebi nosi pojam starog vremena i stare Dalmacije i zato su ljudi prepoznali njegove pjesme, a posebno Stare kuće.