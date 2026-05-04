Nova radna snaga u doba AI-ja: Poduzetnički kafić vraća se u velikom stilu nakon pet godina

U utorak, 5. svibnja od 17 sati u caffe baru Quantum u Tehnološkom parku okupit će se stručnjaci iz raznih područja na panelu pod nazivom “Nova radna snaga u doba AI-ja”, kako bi razgovarali o sve aktualnijoj temi koja će utjecati na brojne industrije. Događaj organiziraju splitski ured UHY in Croatia i Tehnološki park u Splitu.

Kroz razgovor s panelistima iz poslovnog, tehnološkog i razvojnog sektora naglasak će biti o tome kako AI mijenja administraciju, zapošljavanje, korisničku podršku i donošenje odluka te koje će vještine u budućnosti biti najvažnije. Panelisti su Mila Perković, voditeljica ljudskih resursa iz UHY in Croatia, Ive Botunac, predsjednik Upravnog odbora udruge CroAI, Joško Šugar, strateg za umjetnu inteligenciju i podatke u OTP banci i Mateo Perak, suosnivač i direktor tvrtke Profico. Panel će moderirati Krešimir Budiša iz UHY in Croatia.

- Umjetna inteligencija više nije tema budućnosti, ona već danas mijenja način na koji radimo, zapošljavamo i vodimo poslovanje. Upravo zato ovo izdanje Poduzetničkog kafića otvara pitanje predstavlja li AI novu radnu snagu i hoće li, kada i u kojoj mjeri zamijeniti dio uredskih zanimanja? Poduzetnički kafić kao inicijativa pokrenut je prije desetak godina, a tijekom vremena kroz niz različitih događanja, okupljao je poduzetnike iz brojnih industrija gotovo svakog mjeseca, i to u neformalnom formatu druženja i razgovora u opuštenoj atmosferi kafića te se nakon pet godina od zadnjeg susreta veselimo novom izdanju, kazao je Krešimir Budiša.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane poduzetnike, menadžere, zaposlenike i predstavnike institucija da se pridruže događanju i uključe u raspravu o jednoj od najvažnijih tema suvremenog poslovanja.

Događaj je besplatan, a za sudjelovanje je potrebna registracija putem linka.