Od Trogira do Splita kažnjeno sedam osoba zbog glisiranja

U proteklih pet dana, od 29. travnja do 3. svibnja 2026.godine policijski službenici Postaje pomorske policije Split, uz ostale poslove iz nadležnosti pomorske policije, nadzirali su i poštuju li sudionici pomorskog prometa, odredbe Pomorskog zakonika posebno vezano uz glisiranje.

Kažnjeno je sedam osoba, četiri strana i tri domaća državljanina:

u srijedu, 29. travnja oko 11,45 sati na moru ispred Drvenika Velog kažnjena su tri državljana Poljske,

u subotu, 2. svibnja 2026.godine oko 7,20 sati na moru ispred Splita kažnjen je jedan hrvatski državljanin

u nedjelju od 11 do 15 sati sankcionirane su tri osobe koji su kršili propise na moru u akvatoriju Fumije, otok Čiovo, na moru ispred Splita i ispred Trogira.

Počinitelji su prekršajno kažnjeni i izrečene su im novčane kazne u visini od 400 eura. Pravilnikom o sigurnosti pomorske plovidbe propisano je da motorne brodice i brodice na mlazni pogon (skuteri, jet ski, brodica na zračnom jastuku i slično) mogu ploviti s hidrodinamičkim uzgonom, odnosno glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale i to na području na kojem nije zabranjeno glisirati.

Prilikom upravljana gliserima, skuterima i sličnim brodicama na mlazni pogon obavezno je poštivanje propisa i pravila ponašanja na moru, posebno propisane udaljenosti od obale, kako bi tako izbjegli mogućnost da se dogodi nesreća.