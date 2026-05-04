SPLIT MIRIŠE NA TRADICIJU: Posjetitelji preplavili Prokurative na otvorenju Taste of Split festivala

Program je započeo u 11:00 Splitskom trpezom, te se nastavio u 11:30 sati koncertom dječjih klapa na Prokurativama, gdje su najmlađi glasovi Splita, ispunjeni emocijom i tradicijom, još jednom pokazali kako dalmatinska pjesma živi i u novim generacijama.

U sklopu programa Splitska trpeza, vodeći splitski ugostitelji i hotelijeri predstavili su tradicionalne delicije kroz degustacijske porcije, oduševivši brojne posjetitelje bogatstvom okusa i kreativnim interpretacijama dalmatinske kuhinje. Sudjelovali su: Baza Food, Trattoria Tinel, Makarun, Soparnik OPG Očašić, Hotel Park, Hotel Marriott, Hotel Cornaro, restorani Kadena i Bajamonti, Centar Juraj Bonači, Corto Maltese, CRO GO pekare, Hotel Amphora, Artičok Split, bistro Šug, Zrno Soli, OPG Žigo i Sirko i BZ Dalmatinski plodovi.

Posebnu vrijednost ovogodišnjoj Splitskoj trpezi dala je i snažna humanitarna nota – svi sudionici ujedinili su se u zajedničkoj donacijskoj akciji za štićenike Centra Juraj Bonači, još jednom pokazujući kako gastronomija može biti i platforma solidarnosti i zajedništva. Ova inicijativa dodatno je oplemenila festival, potvrđujući da Taste of Split nije samo slavlje okusa, već i događaj s velikim srcem.

Posjetitelji su uživali u pravoj gastronomskoj rapsodiji – od tradicionalnih klasika poput biži s bobom, preko bogatih njoka s divljači, kremastih rižota, domaće tjestenine i aromatičnih mesnih jela, do nezaobilaznih dalmatinskih zalogaja poput soparnika, pršuta i sira, kao i slatkih delicija – sirnica, fritula i uštipaka. Svaki zalogaj nosio je priču o baštini, ali i suvremenoj kreativnosti.

Festival se nastavio 3. svibnja, uz jedan od najiščekivanijih događaja – Izbor najbolje Splitske torte, gdje je stručni žiri u sastavu odabrati najuspjeliju interpretaciju ove tradicionalne slastice.

U nedjelju 3. svibnja svi su s nestrpljenjem čekali svečani Izbor najbolje Splitske torte, koji je okupio vrhunske slastičarske interpretacije ove tradicionalne dalmatinske slastice i izazvao velik interes publike. Posebnu pažnju privukla je i torta impresivnih dimenzija, pravo slastičarsko čudo koje je izradila Turističko – ugostiteljska škola Split a ukrasile slastičarke Slatkopedije te dodatno podigli atmosferu na Prokurativama.

O najboljima je odlučivao stručni žiri u sastavu: Petra Demo, Toni Miloš, Sanja Vladović i Mirjana Bošković Smrekar, koji su ocjenjivali izgled, teksturu, autentičnost i kreativnost.

Prvo mjesto pripalo hotelu "Park" i slastičarki Tanji Krylovoj. Natjecanje je još jednom pokazalo koliko je ova tradicionalna slastica duboko ukorijenjena u identitet grada, ali i koliko prostora pruža za suvremene interpretacije.

Festival se nastavlja u ponedjeljak, 4. svibnja, kad će Prokurative postati velika otvorena kuhinja – učenici srednjih ugostiteljskih škola kuhati će uz poznate chefove Ivana Pažanina i Davida Skoku.

Prvim vikendom otvorenja Taste of Split potvrdio je kako gastronomija nije samo hrana – već doživljaj, emocija i identitet grada, a Prokurative su još jednom postale epicentar vrhunskih okusa i autentičnog doživljaja Splita.