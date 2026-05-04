KBC Split pokreće program psihološke podrške ženama koje se suočavaju s neplodnosti

Neplodnost predstavlja značajan izazov koji nadilazi isključivo medicinski okvir. Osim dijagnostičkih postupaka i liječenja, žene se često suočavaju s intenzivnim emocionalnim iskustvima poput tuge, neizvjesnosti, frustracije i osjećaja izoliranosti. Dugotrajnost procesa i ponavljani pokušaji dodatno mogu opteretiti psihološku dobrobit, kao i partnerske i socijalne odnose.

Prepoznajući važnost integriranog pristupa zdravlju, KBC Split ovim programom uvodi strukturiranu i stručno vođenu psihološku podršku kao dio standarda skrbi za žene s poteškoćama začeća. Program se temelji na načelima preventivne psihologije, očuvanja mentalnog zdravlja, osnaživanja osobnih resursa te razvoja adaptivnih strategija suočavanja. Njegova svrha nije samo ublažavanje trenutnih emocionalnih teškoća, već i jačanje psihološke otpornosti, osjećaja osobne vrijednosti i sposobnosti nošenja s neizvjesnošću.

Program je osmišljen kao strukturirani grupni rad u sigurnom i podržavajućem okruženju, gdje sudionice imaju priliku dijeliti iskustva, razvijati strategije suočavanja sa stresom te jačati osobne resurse. Obrađivati će se teme poput: Suočavanja s dijagnozom i neizvjesnošću; Mitovi o plodnosti i društveni pritisci; Partnerski odnos i intimnost; Samopoštovanje i identitet izvan majčinstva i dr.

Susreti se održavaju svaki tjedan u prostorima Klinike u trajanju od 8 tjedana od početka u poslijepodnevnom terminu. Polaznice sudjeluju uživo na D1 uputnicu. Sve zainteresirane sudionice mogu se prijaviti ili dodatno informirati o Programu bilo kada slanjem poruke na e-mail adresu gin.psiholog@kbsplit.hr.

Ovim programom KBC Split dodatno potvrđuje važnost integriranog pristupa zdravlju, u kojem se jednaka pažnja posvećuje i fizičkom i mentalnom aspektu dobrobiti pacijentica.