59-godišnjak kazneno prijavljen za ubijanje ili mučenje životinja, završio u pritvoru

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 59-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Ubijanje ili mučenje životinja.

Muškarac se sumnjiči da je jučer, 3. svibnja u jutarnjim satima u Šibeniku, u Ulici 8. dalmatinske udarne brigade, upravljao vozilom šibenskih registarskih oznaka te pritom kroz prozor vozila na lancu vukao po ulici svog psa križane pasmine te mu tako nanio ozljede po tijelu.

Ozlijeđenog psa zbrinuo je uži član obitelji.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 59-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.