Bilić, Rakitić i profesorica sa Stanforda na istom mjestu govore o temi koja nam je svima prevažna

Koja je to tema koja nam je univerzalno važna, koja nas se svih tiče i koja na istom mjestu može povezati profesionalne nogometaše, profesoricu sa Stanforda, menadžere, poduzetnike, socijalne pedagoge,...?

Djeca, njihovo obrazovanje i emocionalna dobrobit. Upravo to noseće su teme konferencije Future minds, pod egidom: „redefinicija obrazovanja“, koja će se održati u Tehnološkom parku na Dračevcu, u petak 22. svibnja 2026. godine.

Djeca danas odrastaju u svijetu koji se mijenja brže nego ikad. Budućnost pred mlade generacije stavlja potpuno nova pravila igre, pa pitanje obrazovanja postaje jedno od ključnih društvenih pitanja. Future minds zato jednom mjestu okuplja vrhunske stručnjake, uspješne profesionalce i roditelje koji otvoreno progovaraju o izazovima odgoja i obrazovanja danas.

Konferenciju organizira Irena Orlović, osnivačica i ravnateljica Prve splitske međunarodne škole Harfa, s ambicijom da otvori prostor za iskren i potreban dijalog o tome kako djecu pripremiti za život, a ne samo za ocjene.

„Ovom konferencijom želimo otvoriti prostor za drugačiji pogled na obrazovanje i odgovoriti na pitanje koja je alternativa postojećem sustavu. Djeca danas odrastaju u svijetu koji se mijenja iz dana u dan, a mi ih i dalje obrazujemo kao da se ništa nije promijenilo u posljednjih 20 godina. Vrijeme je da počnemo razgovarati o tome što im zaista treba“, istaknula je Irena Orlović.

Kroz niz panela raspravljat će se o izazovima današnjeg obrazovnog sustava, ulozi roditelja, važnosti emocionalne otpornosti te o tome kako djecu pripremiti za život i tržište rada na koje dolaze nedovoljno spremna.

„Future minds nije samo konferencija, nego početak platforme koja želi aktualizirati ove teme te povezati obrazovanje, roditelje i tržište rada. Split ima dugu tradiciju obrazovanja, niz izvrsnih pojedinaca i potencijal da postane mjesto gdje se ovaj razgovor otvara i razvija“, rekla je Irena Orlović.

Na pozornici će se susresti neka od najzanimljivijih imena današnjice – Slaven Bilić, Ivan Rakitić te profesorica sa Stanford University Jo Boaler, uz niz domaćih govornika iz svijeta obrazovanja, poslovanja i razvoja djece poput poduzetnika Jana de Jonga, dr.sc. Tonija Maglice i izv.prof.dr.sc. Morane Koludrović te brojnih stručnjaka iz područja psihologije, pedagogije, ljudskih resursa... Podijelit će svoja iskustva u obrazovanju, izazove s kojima se danas susreću u roditeljstvu i biznisu te razmijeniti ideje gdje kao društvo možemo bolje.

Future minds nije konferencija samo za stručnjake – prvenstveno je namijenjena roditeljima, edukatorima i svima koji žele razumjeti kako izgleda odrastanje danas i kako djeci pružiti alate za bolju budućnost.

Ulaznice su dostupne putem platforme Eventim.

Konferenciju Future minds je kao glavni partner podržala OTP banka, a svoju potporu dali su i dm, Eurovilla te Privatna srednja škola Wallner.