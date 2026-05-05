"Prošao sam 40.000 kilometara i shvatio – ovo više nije vožnja, ovo je transformacija". Rakela ne posustaje, humanitarni projekt ulazi u novu fazu

Vožnja koju je Željan Rakela započeo 15. studenoga 2025. godine odavno je prerasla običan put na dva kotača. Toga dana kilometar-sat pokazivao je 103.445 kilometara, a danas, 4. svibnja 2026., brojka je narasla na 143.520 kilometara.

To znači da je u 171 dan trajanja akcije, odnosno u 55 voznih dana, prešao ukupno 40.074 kilometra. U istom razdoblju prikupljeno je i značajnih 178.280 eura donacija.

No, kako Rakela ističe, brojke su samo dio ove priče.

Transformacija kroz tišinu ceste

U posljednjih 10.000 kilometara Rakela sve češće razmišlja o vlastitoj promjeni. U dugim satima vožnje, u tišini i ritmu ceste, pronašao je paralelu s pričom o orlu.

“Orao može živjeti i do 70 godina, ali oko svoje 40. mora donijeti odluku – umrijeti ili proći kroz bolan proces transformacije. Lomi kljun, čupa kandže i perje, da bi se ponovno rodio snažniji”, opisuje.

“I imam osjećaj da upravo sada prolazim kroz isti proces. U svojoj 50. godini života donosim odluke koje nisu lake, ali su nužne.”

Posebno ga, kaže, pogađaju odnosi koji su s vremenom otpali.

“Svi oni koji su sada nestali, a nekada smo imali lijep odnos, postaju kao staro perje koje više ne mogu nositi. Ne iz ljutnje, nego iz potrebe da idem dalje lakši i iskreniji prema sebi.”

Projekt koji prerasta u pokret

Do danas je u projektu prikupljeno 178.280 eura, a akcija traje do 15. studenoga 2026. godine. Do cilja je ostalo još 80.000 kilometara i 194 dana.

“Ovo više nije samo vožnja. Ovo je pokret koji okuplja ljude velikog srca”, kaže Rakela.

1.250 kilometara u jednom danu i rekordna donacija

Jedan od najupečatljivijih trenutaka dogodio se 24. travnja, kada je iz Zrenjanina krenuo prema njemačkom Konstanzu. Zajedno sa suputnikom Aljošom Špecom prešao je čak 1.250 kilometara u jednom danu – najdužu relaciju u projektu.

U Konstanzu ih je dočekalo iznimno gostoprimstvo. Zahvaljujući Siniši Omeliču – Ricu, njegovu sinu Stipi Omeliču i bivšem hrvatskom reprezentativcu Danijelu Pranjiću, kroz tvrtku PANENKA Sports Management donirano je čak 10.000 eura.

To je najveća pojedinačna donacija u povijesti projekta.

Trenuci koji vraćaju vjeru u ljude

Dan ranije, u Zrenjaninu, Rakelu su dočekali članovi BMW MK Dalmacija. Zbog servisne potrebe motocikla otišao je u BMW Delta servis u Beogradu, gdje su on i njegov suputnik primljeni bez čekanja.

Na kraju – servis je bio besplatan.

“Takvi trenuci vraćaju vjeru u ljude”, ističe.

Opasnosti na cesti: “Granica između sigurnosti i nesreće je tanka”

Putovanje nije prošlo bez ozbiljnih situacija.

U Lici, kod Udbine, na brzini od 80 do 90 km/h naišao je na neobilježeni oštećeni dio ceste. Udar u prijelaz između makadama i asfalta bio je snažan.

“U tom trenutku imao sam osjećaj da se sve raspada.”

Kasnije je utvrđeno da su oštećene obje kugle prednjih vilica, koje su morale biti zamijenjene.

Na autoputu kod odmorišta Krka doživio je još jedan šok – predmet s ceste pogodio je prednju gumu motocikla.

“U sekundi sam pomislio na najgore. Nevjerojatnom srećom, nije bilo štete.”

Nakon toga zahvalio se sv. Heleni Križarici i odlučio svakom donatoru pokloniti njezinu sliku s molitvom za motocikliste.

Najteži susret – priča koja mijenja sve

Među svim kilometrima i susretima, jedan se posebno ističe.

Radi se o priči Marka Džaje, 18-godišnjeg maturanta iz Splita koji je tragično preminuo 5. travnja 2026. u Dubcima.

Susret s njegovim roditeljima bio je izuzetno emotivan.

Njegov otac, motociklist koji prati projekt, odlučio je donirati svoj motor Gilera Pegaso 650 i nenošeno kožno odijelo za humanitarnu aukciju “Ride for Life 6”, koja će se održati 16. svibnja u klubu Porat.

Sav prihod ide Županijskoj ligi protiv raka.

Uz to, odlučio se uključiti i u edukacije mladih vozača.

“Unatoč nezamislivoj boli, želi pomoći drugima. To je snaga koja se ne može opisati riječima.”

Umor, bol i disciplina

Nakon 40.000 kilometara, posljedice su vidljive.

Rakela priznaje kako osjeća značajan fizički i psihički umor, uz bolove u leđima i trnce u rukama i nogama.

Zbog toga više neće moći individualno posjećivati sve donatore, nego planira organizirati veća zajednička okupljanja.

Motocikl pod velikim opterećenjem

Motocikl “Bumblebee” i dalje izdržava, ali uz redovite intervencije:

zamjena retrovizora

zamjena svih bobina

zamjena kugli prednjih vilica

kvar senzora tlaka u gumi

zamjena lampe u garanciji

oštećenje hladnjaka nakon udarca

Unatoč svemu, i dalje je pouzdan. Na kraju, poruka je jasna:

“Put nije samo asfalt, motor i brojke. To su ljudi, priče i trag koji zajedno ostavljamo.”

