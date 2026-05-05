Na našoj obali usidren američki razarač koji je sudjelovao u napadima na Iran

Razarač američke mornarice, brod USS Oscar Austin, uplovio je jutros u dubrovačku luku. Sudjelovao je u akcijama na početku iranske krize, presrevši u ožujku iranski projektil usmjeren prema NATO-ovoj bazi u Turskoj. U Dubrovniku će biti nekoliko dana.

Uz dva kruzera, u dubrovačkoj luci od jučer ujutro stoji i američki razarač opremljen najmodernijim oružjem, piše HRT.

- Informacije o ovom brodu poprilično su oskudne. Čak se u posljednji trenutak i saznalo da uopće i dolazi u Dubrovnik, no ono što se zna je da je posada ovdje došla prvenstveno na odmor, kazala je HRT-ova novinarka Ivana Brailo Drnas.

- Uobičajene su radnje s brodom, iskrcavanje zauljenih voda, otpada, nema zasad najave da će biti goriva, istaknuo je rukovoditelj Odjela operative u Lučkoj upravi Dubrovnik Željko Lončarić.

Predsjednik Zoran Milanović smatra da je zakon prema kojem brodovi saveznika ulaze u Jadran protuustavan te da bi za ulazak trebao imati odobrenje Sabora. No, priznaje da ga ni njegova vlada tijekom mandata nije izmijenila.

- Ja se ne guram u taj lanac zapovijedanja da bih dao suglasnost. To je nadležnost Sabora, a ne Vlade, dakle, par tisuća vojnika ulazi u hrvatsku luku u unutarnje more. Pitam, koja je razlika kod toga i članka 7 Ustava koji kaže da ulazak strane vojske, savezničke - ovo drugo nije ni planirano - mora proći odobrenje Sabora. Dakle, ako ulaze preko Bregane, mora, ako ulaze kroz splitska vrata, ne mora. Super fora, poručio je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović.

Ministar obrane objašnjava da je riječ o logističkom posjetu saveznika.

- Mi smo saveznici, strateški saveznici i ni razarač ni nosač, koji je prije toga bio u Splitu, a sada razarač koji je u Dubrovniku, nije došao u operativne borbene misije, naglasio je ministar obrane Ivan Anušić.

Nije to prvi put da američki ratni brod uplovljava u Dubrovnik, kaže gradonačelnik.

- Godišnje imamo otprilike nekoliko uplovljavanja različitih ratnih brodova iz različitih zemalja. Često se dogodi da uplovi i ratni brod američke mornarice, rekao je gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.

Posada broda Oscar Austin u Dubrovniku se odmara do srijede.